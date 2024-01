Công an thành phố Kon Tum: Phát hiện và bắt giữ 7 vụ tàng trữ, mua bán trái phép ma túy

Ngày 31/12, thông tin từ Công an thành phố Kon Tum cho biết, trong 15 ngày thực hiện cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, các lực lượng của Công an thành phố đã lập được nhiều chiến công.

Trong đó, đã phát hiện và xử lý 7 vụ với 8 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 32,997gam Methamphetamine.

Vụ việc được phát hiện gần đây nhất là ngày 29/12/2023, qua trinh sát, lực lượng của Công an thành phố Kon Tum tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Bi (31 tuổi, trú tại đường Bắc Kạn, thôn KonTum Kơ Pơng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum). Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 6 gói chất tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma tuý). Tại đây, Bi khai nhận số tang vật mà lực lượng công an thu giữ là ma tuý đá (ma tuý tổng hợp) của Bi cất giấu bán lại cho các con nghiện nhằm kiếm lời.

Công an thành phố cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 vụ với 6 bị can và hiện đang xác minh 2 vụ, 2 đối tượng.

Ngoài ra, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế đã phát hiện 5 thùng xốp có chứa 40kg gồm 283 củ và lá có hình dạng giống Sâm Ngọc Linh không xác định được nguồn gốc xuất xứ và chủ sở hữu tại khu vực Bến xe liên tỉnh Kon Tum (phường Quang Trung, thành phố Kon Tum). Công an thành phố Kon Tum đã bàn giao toàn bộ vụ việc cùng tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục quản lý thị trường Kon Tum) để xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.