Công an huyện Ngọc Hồi triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp cà phê

Năm nay, giá cà phê đang tăng cao kỷ lục, do đó, tội phạm trộm cắp cà phê trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, Kon Tum cũng diễn biến khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Trước tình hình đó, Công an huyện đã và đang tập trung đấu tranh triệt phá các vụ trộm cắp cà phê, bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân.

Công an huyện Ngọc Hồi đã xây dựng kế hoạch công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm hoạt động theo mùa vụ cà phê và triển khai tới các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn cùng thực hiện.

Để đảm bảo mùa cà phê diễn ra an toàn, các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho bà con thấy rõ những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm dịp cuối năm, trong đó phổ biến là tội phạm về trộm cắp tài sản, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc… Cùng với đó, chủ động tăng cường bám sát địa bàn, quản lý cư trú đối với lao động tự do; đồng thời, phát động phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, nhất là việc giám sát chặt chẽ người từ địa phương khác tới thu hoạch cà phê thuê và phối hợp với các tổ tự quản tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Tuy nhiên, do giá cà phê tăng cao, trong khi hầu hết các hộ dân trồng cà phê không có diện tích đất để làm sân phơi nên thường tận dụng lòng đường N5 và đường NT 18 (nối từ đường Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y) hoặc những khu đất trống trên rẫy, sân bóng… để làm sân phơi. Đây là những khu vực không có hệ thống tường rào bảo vệ, người ngoài dễ tiếp cận nên rất dễ xảy ra tình trạng mất trộm.

Cụ thể, ngày 5/12, ông Trần Anh Đức, người dân trồng cà phê ở thôn Cao Sơn, xã Sa Loong trình báo bị kẻ gian lấy trộm gia đình ông hơn 80kg cà phê đã phơi khô. Trước đó, ngày 23/11, gia đình ông Quách Huy Bình ở thôn 4, xã Đăk Kan cũng trình báo bị mất trộm khoảng 165kg cà phê nhân tại sân phía trước nhà.

Sau khi tiếp nhận những đơn trình báo trên, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét các đối tượng trộm cắp.

Qua rà soát, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn từ đó xác định được các đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp số cà phê trên là Nguyễn Văn Châu (30 tuổi), Hoàng Ngọc Vĩnh (32 tuổi) và Bùi Xuân Tưởng (30 tuổi). Các đối tượng trên cùng trú tại thôn 4, xã Đăk Kan, tất cả đều là đối tượng đang nghiện ma túy và đã có nhiều tiền án, tiền sự. Từ những thông tin về nhóm đối tượng trên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với công an các xã nhanh chóng truy bắt các đối tượng.

Tại cơ quan cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp số nông sản trên để bán lấy tiền tiêu xài. Công an huyện Ngọc Hồi cũng đã thu hồi số nông sản bị trộm trả lại cho các bị hại đồng thời tiến hành thực nghiệm hiện trường, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Dương Văn Khôi - Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi cho biết, bên cạnh mùa vụ chế biến cà phê, cuối năm dự báo tình hình tội phạm có những chuyển biến phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích. Công an huyện đang tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tặng cường bám địa bàn tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Qua đó, đảm bảo ANTT mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho người dân.