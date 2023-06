Công an điều tra vụ "Biến "đất vàng" công viên thành đất… tư"

Ngày 28-6, ông Đinh Xuân Diệu, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk - cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc cho thuê khu đất công viên hồ Tân An ở thị trấn Phước An cho Công an huyện để làm rõ. "Huyện đã có kết luận thanh tra rồi và công an đang điều tra, chưa khắc phục gì" - ông Diệu nói.

Như vậy, sau gần 2 năm kết luận thanh tra chỉ ra các sai phạm, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài thời gian, có dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước.

Liên quan vụ việc, tháng 1-2022, phóng viên Báo Người Lao Động đã nhiều lần liên hệ, gửi câu hỏi theo yêu cầu đến lãnh đạo UBND huyện Krông Pắk, nhưng không được phản hồi.

Ngày 11-9-2022, phóng viên tiếp tục đặt lại các câu hỏi thông qua Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk để UBND huyện Krông Pắk cung cấp thông tin theo quy định tại buổi họp báo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau đó, UBND huyện Krông Pắk không cử đại diện tham dự và không cung cấp thông tin.

Lúc này, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, đã yêu cầu Sở TT-TT có văn bản đốc thúc UBND huyện Krông Pắk trả lời báo chí theo quy định trong tháng 9-2022.

Tiếp đó, ngày 19-9-2022, UBND huyện Krông Pắk có văn bản giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện khẩn trương cung cấp thông tin, báo cáo lãnh đạo UBND huyện để phản hồi thông tin báo chí. Tuy nhiên, đến nay hơn 1 năm 6 tháng trôi qua, UBND huyện Krông Pắk vẫn chưa trả lời báo chí theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã có bài "Biến "đất vàng" công viên thành đất… tư!" phản ánh, năm 2014, bà Lê Thị Tố Kha (ngụ thị trấn Phước An) xin thuê khu đất trong khu quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên Trung tâm hồ Tân An để đầu tư xây dựng nhà hàng tiệc cưới, quán cà phê, karaoke.

Sau đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pắk đã có văn bản thống nhất chủ trương để UBND huyện cho bà Lê Thị Tố Kha thuê mặt bằng trong khu quy hoạch chi tiết 1/500 Công viên Trung tâm hồ Tân An.

Tháng 6-2015, UBND huyện Krông Pắk đã ban hành quyết định cho bà Lê Thị Tố Kha thuê 4.732 m2 (có hơn 600 m2 đất mặt nước) với thời hạn 50 năm, đến năm 2065.

Không chỉ vậy, tháng 8-2015, UBND huyện Krông Pắk đã ban hành quyết định cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất cho bà Tố Kha trên khu vực đất công.

Có dấu hiệu thất thoát tài sản nhà nước Khu đất cho bà Tố Kha thuê nằm ở khu vực trung tâm huyện, một bên là hồ Tân An, điểm nhấn của huyện Krông Pắk. Sau khi được thuê đất, bà Tố Kha đã xây dựng nhiều hạng mục như nhà hàng tiệc cưới, quán cà phê và xây dựng nhiều hạng mục trên mặt hồ Tân An. Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 8-2015, bà Tố Kha đã nộp 30,7 triệu đồng tiền thuê đất, những năm sau đó được miễn giảm. Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII kết luận và truy thu thêm hơn 37 triệu đồng tiền sử dụng đất của bà Tố Kha. Trong khi đó, với khu đất hơn 4000 m2 nằm ở vị trí đắc địa, nhiều người cho rằng nếu được thuê 50 năm thì có giá trị hàng chục tỉ đồng. Tháng 7-2021, UBND huyện Krông Pắk đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm như: Vi phạm chế độ sử dụng đất, thủ tục cho thuê đất không tuân thủ Luật Đất đai, cho thuê không đảm bảo các điều kiện về pháp lý…