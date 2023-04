Các y bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tích cực điều trị để cứu sống nạn nhân nhưng do vết thương ở não quá nặng, em A.K đã tử vong vào lúc 7 giờ cùng ngày.

Công an H.Đắk Mil (Đắk Nông) khởi tố bị can chạy xe quá tốc độ và có hành vi chống đối, giật áo, giật bảng tên của lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông.