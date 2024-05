Con đánh chết cha, người nhà từ chối để công an làm việc

Ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ đối tượng A Tuẽnh (29 tuổi, trú xã Vinh Quang, TP Kon Tum) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Vào khuya 12-5, sau khi đi uống rượu về thì A Tuẽnh thấy cha mình là ông A Th. đang đuổi đánh mẹ là bà Y H. (cùng 57 tuổi).

Bức xúc vì đã nhiều lần thấy cha khi say rượu đều đuổi đánh mẹ, sẵn đã uống rượu nên A Tuẽnh dùng tay, chân đánh ông A Th. khiến ông này ngã xuống đất, chảy máu. Sau đó, A Tuẽnh bế cha lên giường rồi đi về phòng ngủ.

Khoảng 30 phút sau, A Tuẽnh qua phòng kiểm tra thì phát hiện ông A Th. đã tử vong nên báo cho gia đình biết.

Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình không báo cơ quan công an nhưng đến sáng hôm sau, Công an xã Vinh Quang biết thông tin vụ việc nên đã báo cho Công an TP Kon Tum. Lúc này, gia đình nạn nhân cương quyết không đồng ý cho khám nghiệm tử thi, cản trở không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Sau thời gian được thuyết phục, vận động của những người có uy tín tại địa phương, đến trưa 14-5, gia đình nạn nhân mới đồng ý để cơ quan công an khám nghiệm tử thi.