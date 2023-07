Chuyện chưa kể về những cuộc vây bắt 6 kẻ truy nã đặc biệt ở Đắk Lắk

Ngày 22-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết tất cả các đối tượng tham gia vào vụ khủng bố, tấn công trụ sở xã đều đã bị bắt giữ. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được giữ vững.

Cuộc vây ráp thứ 2 tại đồi Độc lập

Sáng sớm 11-6, 2 nhóm đối tượng bất ngờ tấn công vào trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) gây bàng hoàng, phẫn nộ dư luận.

Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức vây bắt các đối tượng trên diện rộng. Ngày 28-6, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát lệnh truy nã đặc biệt 6 bị can gồm: Nay Dương (55 tuổi), Nay Yên (52 tuổi) và Nay Tam (49 tuổi), Y Jũ Niê (55 tuổi), Y Huăl Ê Ban (53 tuổi) và Y Khing Liêng (31 tuổi).

Với quyết tâm bắt hết các đối tượng, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về các đối tượng khủng bố.

Ngày 21-7, qua công tác trinh sát và cung cấp thông tin của người dân, lực lượng công an phát hiện 3 đối tượng khủng bố cuối cùng gồm: Y Khing Liêng, Nay Dương và Y Huăl Êban đang lẩn trốn tại đồi Độc lập (buôn Kniết, xã Ea Ktur).

Ngay lập tức, các lực lượng thuộc Công an xã Ea Ktur, Công an huyện Cư Kuin, Phòng An ninh nội địa, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai vây ráp, bắt giữ thành công 3 đối tượng; thu giữ 1 khẩu súng AR15, 115 viên đạn.

Để kịp thời động viên, ghi nhận chiến công của quân và dân, chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Kuin đã tổ chức khen thưởng cho các đơn vị cùng 5 người dân tham gia bắt giữ 3 đối tượng trên.

Đồi Độc lập có địa hình khá phức tạp, nhiều cây cối, diện tích rất lớn. Đây cũng là nơi bắt giữ khoảng 20 đối tượng tấn công trụ sở xã trước đó.

Dán tờ rơi các đối tượng truy nã

Xã Ea Lê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk là địa bàn rộng, thưa dân cư và tiếp giáp với nhiều xã biên giới nên các đối tượng khủng bố có thể tới địa bàn để tìm cách vượt biên.

Thượng tá Lý Văn Kết, Trưởng Công an huyện Ea Súp, cho biết ngoài việc nắm chắc địa bàn, huyện Ea Súp đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp thông tin cho công an về sự xuất hiện của các đối tượng lạ mặt. Công an huyện cũng cho in các tờ rơi hình ảnh, thông tin các đối tượng truy nã dán ở các khu dân cư, vị trí đông người qua lại như chợ, cây xăng để người dân nắm bắt, nhận dạng…

Chiều 15-7, Đại úy Y Bila Êban (Công an xã Ea Lê) trong lúc xuống địa bàn nắm tình hình thì nhận được thông tin có 3 đối tượng lạ mặt ở trong khu rẫy vắng, thuộc thôn 11 (xã Ea Lê). Ngay lập tức, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Lê và Công an huyện Ea Súp triển khai phương án truy bắt các đối tượng khủng bố.

"Với việc nắm chắc đặc điểm nhận dạng, khi tới hiện trường, lực lượng công an dễ dàng nhận ra 3 đối tượng khủng bố. Lực lượng công an đã ập vào khống chế, không cho 3 đối tượng có thời gian bỏ chạy, hoặc kháng cự" - Trung tá Đoàn Bá Thanh, Trưởng Công an xã Ea Lê, thông tin.

Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng, Đội trưởng Đội điều tra Tổng hợp - Công an huyện Ea Súp, cho biết sau khi tấn công trụ sở xã, 3 đối tượng đã lẩn trốn trong các rẫy vắng. Ban ngày, các đối tượng men theo nương rẫy, rừng núi đi về hướng mặt trời lặn. Chiều 14-7, các đối tượng tới địa bàn huyện Ea Súp, ngủ tại lán được 1 đêm thì hôm sau bị bắt.

Người dân cung cấp những thông tin quý giá Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết liên quan đến vụ việc vừa qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rất hiệu quả. Người dân rất phẫn nộ trước hành động khủng bố của nhóm đối tượng. Ngay cả trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số cũng phẫn nộ, tích cực hỗ trợ, có những thông tin quý giá cho lực lượng công an để truy bắt nhóm khủng bố. "Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến tận cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự. Trong đó có công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" - Thiếu tướng Lê Vinh Quy nói.