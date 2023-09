Chưa vay được 10 triệu đồng đã bị lừa 75 triệu đồng

Tin liên quan Cảnh giác với tội phạm lừa đảo qua không gian mạng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa tiếp nhận tin báo của chị A. (SN 1983, trú tại xã Glar, Đak Đoa) với nội dung: vào ngày 14-1-2023 do có nhu cầu vay tiền nên chị đã tìm hiểu các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook và thấy bài đăng “Góp Vay Tốt” nên đã nhắn tin nhờ tư vấn. Sau khi nhắn tin, chủ tài khoản Facebook trên yêu cầu chị kết bạn với tài khoản Zalo tên “Nguyễn Tiến Cường” để trao đổi thông tin. Tiếp đó, chị A. đã hỏi thủ tục vay 10 triệu đồng và trả góp trong vòng 2 năm thì “Nguyễn Tiến Cường” hướng dẫn chị làm các thủ tục và đóng các khoản phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ, tiền chứng minh thu nhập, phí giải ngân… Đồng thời, cam kết sau khi đóng các khoản phí xong sẽ giải ngân và hoàn trả số tiền mà người vay đã đóng.

Tin lời tư vấn của các đối tượng, từ ngày 15-1 đến 21-1-2023, chị A. đã 14 lần chuyển với tổng số tiền là 75 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng mang tên “Hoang Hai Linh”. Tuy nhiên, sau khi chị A. chuyển tiền đóng những khoản phí, các đối tượng đã cắt đứt mọi liên lạc nên chị đến cơ quan Công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự tập trung đấu tranh làm rõ đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29-8-2023 qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an huyện Đak Đoa xác định 2 đối tượng Lê Mạnh Tuyên và Nguyễn Văn Khang là đối tượng gây án nên đã phối hợp cùng Công an huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an 2 đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo, 2 đối tượng đã thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook. Đồng thời, gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày... Để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ để yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Sau khi các nạn nhân đã chuyển số tiền lớn, các đối tượng cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt.

Với vai trò chủ mưu, sau khi chiếm đoạt được số tiền 75 triệu đồng, Tuyên đã chia cho Khang với vai trò giúp sức số tiền 20 triệu đồng, số còn lại Tuyên sử dụng hết.