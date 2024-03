Chư Sê: Kẻ xấu chặt phá gần 500 cây cà phê và chanh dây sau một đêm

Dẫn chúng tôi xuống mảnh vườn cách nhà ở chừng 100 m, anh Xuân trình bày: Sáng sớm 29-2, anh xuống vườn bật máy tưới nước thì thấy một số cây cà phê mới trồng được 2 năm bị phát ngang thân. Càng đi sâu vào trong vườn anh càng hốt hoảng bởi nhiều cây cà phê ở đây bị chặt. Nghe tiếng la thất thanh của anh bởi xót của, vợ con chạy xuống kiểm tra mới phát hiện mấy trăm gốc chanh dây đang sum suê trái cũng bị chặt ngang gốc. Đoán bị kẻ gian phá hoại, anh đã báo cho Công an xã Chư Pơng. Họ cũng xuống kiểm tra hiện trường và báo cho Công an huyện xuống xác minh. “Tôi đang nghi ngờ người chặt phá cây cối của gia đình là do mâu thuẫn về chuyện bán đất đai. Do trước đó một hôm, có người xuống hỏi mua vườn cà phê cạnh đó mà bố tôi bán lại trước đó nhưng nay khúc mắc về ranh giới. Người định mua đã qua gặp thỏa thuận mà tôi không đồng ý. Hôm sau thì vườn cây của gia đình tôi bị phá hoại”-anh Xuân bức xúc.

Tiếp lời chồng, chị Vũ Thị Truyền rầu rĩ: “Diện tích cây trồng bị phá hoại khoảng 4 sào. Riêng tiền cây giống cà phê và chanh dây hơn 12 triệu đồng rồi. Chưa kể hiện tại cà phê và chanh dây đang có giá bán cao. Nếu tính theo giá mua cà phê hiện tại là 7 ngàn đồng/kg quả tươi, sang năm thu bói, 400 cây cà phê cho 1,6 tấn tươi thì gia đình có nguồn thu hơn 11 triệu đồng. Còn chanh dây cứ 1 tháng cho thu hái hơn 1 tấn quả, gia đình có thu 13 triệu đồng rồi. Trong khi đó chanh dây sẽ cho thu hoạch 5-6 đợt trong năm. Tính cả công đầu tư và thu nhập những năm tới, gia đình thiệt hại chừng 500 triệu đồng. Gia đình đang lo lắng bởi nguồn tiền trang trải cuộc sống trong năm từ diện tích chanh dây bị phá hoại không còn nữa rồi. Sao họ ác với gia đình tôi quá”.

“Mục sở thị” khoảnh vườn rộng 4 sào nghi ngờ bị kẻ xấu phá hoại, lá và quả chanh dây bắt đầu héo. Hàng ngàn quả chanh dây to bằng nắm tay rũ xuống mặt đất. Dưới mặt đất, hàng trăm cây cà phê cao 60-80 cm sum xuê lá có một vết chặt ngang thân. Nhiều cây đứt lìa thân khô queo lá.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Hưng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chư Pơng cho biết: "Sau khi gia đình anh Xuân trình báo vườn cây bị kẻ gian chặt phá, chúng tôi đã hướng dẫn làm việc với Công an xã để làm các thủ tục liên quan. Công an xã báo cáo vụ việc vượt thẩm quyền nên báo Công an huyện tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định. Theo gia đình anh Xuân, tổng thiệt hại do cây cối bị phá hoại là khoảng 300 triệu đồng. Đây là vụ phá hoại tài sản có giá trị lớn xảy ra trên địa bàn xã kể từ năm 2022 trở lại đây. UBND xã cử cán bộ gặp gia đình anh Xuân tuyên truyền, vận động chấp hành các quy định của pháp luật. Ngoài ra, xã cũng tuyên truyền rộng rãi đến tất cả người dân trên địa bàn không nên hoang mang trước vụ việc mới xảy ra tại thôn Kênh Siêu".