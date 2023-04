Chư Pưh nỗ lực tăng thu ngân sách

(GLO)- Huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là khoản thu tiền sử dụng đất. Do đó, các ngành và chính quyền địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác tốt các nguồn thu, tránh thất thu thuế, đảm bảo hoàn thành dự toán tỉnh và HĐND huyện giao trong năm 2023.

Tính đến cuối tháng 4-2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện theo phân cấp (tính cả thu tiền sử dụng đất) mới chỉ đạt gần 12,7 tỷ đồng, đạt khoảng 20% dự toán tỉnh giao và 15,3% dự toán HĐND huyện giao (nếu trừ tiền sử dụng đất thì đạt hơn 32,5% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao).

Trong đó, các khoản thu đạt thấp như: thu tiền sử dụng đất mới chỉ được hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 4,16% dự toán tỉnh giao và 2,5% dự toán HĐND huyện giao; thu phí, lệ phí chỉ đạt khoảng 20% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 24,42% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 22,4% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao…

Lý giải nguyên nhân các khoản thu trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay đạt thấp so với kế hoạch, ông Nguyễn Khắc Hợi-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh-cho rằng: Do vướng về mặt thủ tục và mặt bằng nên cả 2 dự án chợ xã Ia Le và chợ trung tâm thị trấn Nhơn Hòa chưa thể triển khai đấu giá nên chưa thu được tiền sử dụng đất. Thị trường bất động sản trên địa bàn không còn “sốt”, hoạt động mua bán, sang nhượng đất giảm mạnh so với những năm trước dẫn đến các khoản thu giảm sút. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trên địa bàn kinh doanh không hiệu quả, kê khai thuế âm liên tục. Vì thế, tình trạng nợ thuế gia tăng.

Để hoàn thành dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm 2023, ngành Thuế huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khai thác nguồn thu. Theo đó, ngành Thuế phối hợp với UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn chống thất thu và kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng, chính quyền các địa phương rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp thuế theo quy định; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình.

Ông Phạm Hữu Ngà-Đội phó Đội Quản lý thuế số 3 (Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm, Đội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: rà soát, ổn định lại doanh số; tập trung phát tờ khai, đưa những hộ kinh doanh phát sinh vào quản lý. Đồng thời, Đội cũng tận dụng các nguồn thu sẵn có như xây dựng nhà ở tư nhân, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thu thuế từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Đội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử cũng như kết nối Zalo để phổ biến các thông tin về chính sách thuế, thông báo thuế, kê khai thuế… đến các hộ kinh doanh.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, việc buôn bán đồ điện dân dụng, điện máy tổng hợp, gas của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Loan (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, cửa hàng luôn chấp hành nghiêm việc kê khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định.

Bà Loan chia sẻ: “Những năm qua, đời sống của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh nên hoạt động kinh doanh của cửa hàng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, tôi luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định. Ngành Thuế đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi kinh doanh, buôn bán cũng như kịp thời hỗ trợ, thông tin những chính sách giảm thuế của Nhà nước”.

Nói về các giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh cho biết thêm: "Để hoàn thành dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nợ đọng thuế, tổ chức cưỡng chế nợ đọng thuế. Đồng thời, quản lý tốt các khoản thu thuế phát sinh như kinh doanh vận tải, xây dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh thương mại điện tử… Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn để kịp thời thu các khoản thuế liên quan đến đất đai".