Tin liên quan Chư Păh xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Trong giai đoạn 2021-2023, các ngành các cấp, hội đoàn thể trên địa bàn huyện Chư Păh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”.

Huyện đã tuyên truyền tập trung về Luật Giao thông đường bộ được 589 buổi tại các thôn, làng, tổ dân phố, trường học với 122.495 lượt người dân, giáo viên, học sinh tham gia; 1.188 buổi sử dụng xe loa tuyên truyền trên tuyến tỉnh lộ 661, quốc lộ 19D, quốc lộ 14; dán 130 panô khẩu hiệu truyên truyền tại các điểm kinh doanh ăn uống, giải trí; phát 320 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông cho người tham gia giao thông và tại khu vực tiếp công dân của đơn vị; 1.057 lái xe tải, xe khách, xe công nông ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các ban, ngành, hội đoàn thể được duy trì như mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Camera an ninh”...

Bên cạnh đó, Công an các xã, thị trấn thành lập 18 mô hình về phòng-chống tội phạm, nói không với tệ nạn xã hội, vận động chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện và Tổ Công an các xã, thị trấn đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Từ năm 2021 đến tháng 9-2023, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt 6.019 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 4,5 tỷ đồng. Tước giấy phép lái xe 552 trường hợp, tạm giữ 15 ô tô, 1.539 xe mô tô, 3.807 giấy tờ xe…

Các lỗi vi phạm giao thông thường gặp như: Vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, chở quá khổ, quá tải, lấn làn đường, phần đường…

Trong 3 năm, từ 2021-2023, trên địa bàn huyện xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm 31 người chết, 29 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 238 triệu đồng. So với 3 năm trước liền kề, tại nạn giao thông giảm 21 vụ, giảm 10 người chết, giảm 25 người bị thương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông: vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia; không chú ý quan sát, điều khiển xe công nông đi vào đường cấm; giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; một bộ phận thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô rú ga, nẹt pô gây mất trật tự giao thông; hệ thống cảnh báo về an toàn giao thông chưa hoàn thiện…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban An toàn Giao thông huyện Chư Păh Nay Kiên nhấn mạnh: Từ nay đến năm 2025, yêu cầu các thành viên Ban An toàn giao thông huyện tiếp tục triển khai nghiêm Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới". Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1277/KH-UBND ngày 8-9-2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, giai đoạn 2021-2025.

Phát huy các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các ban, ngành, hội đoàn thể trong huyện. Chú trọng công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tốt trong đợt sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua "Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.