Trong quý I, toàn huyện gieo trồng vụ Đông Xuân 2022-2023 đạt 100% kế hoạch; làm tốt công tác phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; không để xảy ra cháy rừng. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt trên 387 tỷ đồng, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm 2022. Công tác an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong quý, toàn Đảng bộ đã kết nạp 32 đảng viên mới, đạt 40,5% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 2.866 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển đạt thấp; tình trạng tàng trữ lâm sản vẫn xảy ra.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý II. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tiến độ.