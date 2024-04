Chiều mai 5-4, không khí lạnh về miền Bắc, tạm ngưng nắng nóng

Thông tin sáng nay 4-4 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, chiều qua, tại khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La) 41,6 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 40,5 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 41 độ C… Từ Đà Nẵng vào Phú Yên cũng có nắng nóng nhưng nhiệt ở mức thấp hơn, dao động 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ hôm nay 4-4, thời tiết ở Hà Nội và khu vực Đông Bắc bộ dịu dần. Nắng nóng chỉ còn duy trì ở Tây Bắc bộ, Thanh Hóa, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam bộ, nắng nóng gay gắt còn duy trì ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Dự báo khoảng chiều tối 5-4, không khí lạnh cường độ yếu di chuyển về miền Bắc nên đợt nắng nóng dịu dần rồi chấm dứt. Từ ngày 5-4, vùng nắng nóng ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình cũng dịu dần. Riêng khu vực Tây Bắc bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, từ ngày 8-4 thì nắng nóng mới dịu bớt.

Trong khi Nam bộ vẫn còn nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới (dự báo đến cuối tháng 5 mới nhiều mưa trở lại). Mới đây, như Báo SGGP đã thông tin, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) đã ban hành công văn đề nghị các địa phương ở Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn để bảo vệ, chăm sóc các loại cây ăn trái, lúa vụ Đông Xuân và Hè Thu, cà phê, hồ tiêu… ứng phó tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài.