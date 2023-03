Chiều 13-3, mỗi lít xăng tăng từ 380-490 đồng, dầu tăng từ 250-720 đồng

Cụ thể, xăng RON 95-III tăng 490 đồng/lít (23.810 đồng/lít); E5 RON 92 tăng 380 đồng/lít (22.800 đồng/lít). Dầu diesel tăng 250 đồng/lít (20.500 đồng/lít); dầu hỏa tăng 240 đồng/lít (20.710 đồng/lít); dầu mazut tăng 720 đồng/lít (15.270 đồng/lít).

Ở kỳ điều hành này, Liên bộ Công thương-Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn. Mức trích lập vào quỹ tăng 50-100 đồng với mỗi lít xăng; dầu diesel giảm 200 đồng, còn dầu hỏa và mazut giữ nguyên như kỳ điều hành ngày 1-3.

Sở dĩ có giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành này đồng loạt tăng bởi giá xăng dầu thế giới trong nhiều ngày qua cũng giữ mức tăng từ 2,3 đến 6,8% tùy loại. Theo thông tin của Bộ Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 1/3/2023-13/3/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: dữ liệu về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc mang lại hy vọng về tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ; việc Nga cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày trong tháng 3; nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng đẩy lãi suất điều hành lên cao hơn dự kiến để kiểm soát lạm phát… Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là tăng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 1-3-2023 và kỳ điều hành ngày 13-3-2023 là: 96.361 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,180 USD/thùng, tương đương tăng 2,31% so với kỳ trước); 100.253 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2.324 USD/thùng, tương đương tăng 2,37% so với kỳ trước); 104,331 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1.821 USD/thùng, tương đương tăng 1,78% so với kỳ trước); 103.145 USD/thùng dầu diezel (tăng 3.195 USD/thùng, tương đương tăng 3,20% so với kỳ trước); 453,495 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,003 USD/tấn, tương đương tăng 6,83% so với kỳ trước).