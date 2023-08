Chiều 11-8, giá dầu tăng hơn 1.300 đồng/lít, xăng tăng nhẹ

(GLO)- Báo Công thương, báo điện tử Vietnamnet ngày 20-7 cho biết, theo số liệu báo cáo mới nhất vừa được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố, trong tháng 6-2023, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,012 triệu tấn (giảm 9,52% so với tháng 5-2023 và giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2022). Tiêu thụ thép các loại đạt 2,161 triệu tấn (giảm 6,41% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022).