Cầu lông vượt khó mùa dịch

(GLO)- Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng các câu lạc bộ (CLB) cầu lông trong tỉnh Gia Lai đã có nhiều phương án để vận động viên nuôi dưỡng đam mê và duy trì phong độ.

Phong trào phát triển mạnh

Ngoài bóng đá, cầu lông là một trong những môn thể thao phát triển mạnh nhất tại Gia Lai. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 25 CLB với khoảng 100 sân tập. Dễ chơi, thích hợp với mọi lứa tuổi và giới tính, đầu tư ít, giúp rèn luyện thể lực... là những lợi thế khiến cầu lông trở thành môn thể thao ưa chuộng.

Ông Hà Trọng Hợi-Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh-cho hay: “Phong trào cầu lông ngày càng nở rộ với nhiều CLB hình thành. Đặc biệt, nhiều CLB được thành lập trong các trường học, đầu tư cơ sở vật chất bài bản, chuyên nghiệp nên thu hút đông đảo học sinh tham gia tập luyện. Đó là tín hiệu đáng mừng bởi không chỉ gia tăng về số lượng người chơi mà có thể nuôi dưỡng và phát triển lứa vận động viên (VĐV) kế cận cho tỉnh nhà”.

Nhiều VĐV trẻ đã gây ấn tượng mạnh tại Giải Cầu lông các CLB mở rộng tỉnh Gia Lai năm 2021. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đơn cử như Giải Cầu lông các CLB toàn tỉnh năm 2020 đã quy tụ hơn 200 VĐV đến từ 22 CLB. Đây là giải đấu có nhiều VĐV, CLB trong tỉnh tham gia, đánh dấu sự nở rộ về lượng và chất của phong trào cầu lông tỉnh nhà. Cùng với đó là việc nhiều VĐV trẻ tham gia ở độ tuổi 12-16 và 17-30, khiến cho những cuộc tranh tài trở nên sôi nổi, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao hơn.

Trong khi đó, Giải Cầu lông các CLB mở rộng tranh cúp Hypebeast Store diễn ra vào đầu năm 2021 lại là sân chơi để các VĐV Gia Lai khẳng định vị thế. Cùng với 10 CLB của chủ nhà, giải đấu còn có sự góp mặt của 6 CLB cầu lông đến từ các tỉnh Kon Tum, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Đak Lak và TP. Hồ Chí Minh. Sau những màn tranh tài sôi nổi, CLB Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành giải nhất toàn đoàn. Ngoài ra, các CLB như: My Sport và 07 Nguyễn Thái Học cũng gây ấn tượng mạnh khi lần lượt giành 5 và 4 huy chương vàng của giải. Ông Nguyễn Văn Hùng-Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông tỉnh, Chủ nhiệm CLB My Sport-đánh giá: “Cầu lông Gia Lai đang sở hữu lứa VĐV trẻ dưới 20 tuổi tài năng và nhiều triển vọng như Nguyễn Đăng Sơn, Trương Mỹ Duyên, Hà Tiểu Nhi, Nguyễn Quỳnh Vy… Nếu có điều kiện tập luyện và thi đấu cọ xát thường xuyên, họ hoàn toàn có thể thi đấu chuyên nghiệp và đạt đẳng cấp quốc gia”.

“Sống chung” với dịch bệnh

Theo kế hoạch, Giải Cầu lông các CLB toàn tỉnh năm 2021 sẽ diễn ra vào tháng 7 nhưng đã bị hoãn lại chưa có thời hạn do dịch bệnh. Các giải đấu do các CLB phối hợp Liên đoàn Cầu lông dự kiến tự tổ chức theo kế hoạch hàng năm cũng không thể diễn ra bởi lý do tương tự. Ngoài ra, phong trào tập luyện cầu lông cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các môn thể thao trong nhà liên tục bị tạm dừng để phòng-chống dịch.

Các VĐV Gia Lai tham gia thi đấu tại Giải Cầu lông truyền thống các CLB tỉnh Phú Yên mở rộng năm 2019. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Trước tình hình đó, các VĐV đã tìm nhiều cách thích ứng phù hợp để tập luyện nhằm duy trì thể lực và phong độ. “Tại CLB My Sport, VĐV vẫn thực hiện các bài tập online hoặc tại các không gian ngoài trời, vắng vẻ. Ngay cả những giai đoạn cho phép hoạt động lại, sân tập cũng hạn chế không tập trung đông người và thực hiện 5K”-ông Hùng nói.

Tại thị xã Ayun Pa, các CLB cũng có nhiều phương án “sống chung” với dịch bệnh. Anh Phạm Văn Tiến-Chủ nhiệm CLB Cầu lông TH-chia sẻ: “Chúng tôi đưa vào hoạt động 4 sân tập mới từ tháng 7-2021. Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng khi được phép hoạt động trở lại, các sân tập cũng giới hạn số người đến tập và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Câu lạc bộ đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã để tổ chức giải mở rộng khi dịch bệnh được kiểm soát”.