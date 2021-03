Giải Vô địch Quốc gia Marathon Báo Tiền Phong: Tất bật trước "giờ G"

(GLO)- Thời điểm tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 cùng các hoạt động bên lề đã cận kề. Theo đó, Ban tổ chức giải đang gấp rút triển khai các nội dung công việc nhằm hướng đến một giải đấu thành công, để lại những ấn tượng đẹp về Gia Lai.

Đoàn VĐV Gia Lai tập luyện chuẩn bị cho giải. Ảnh: Thiên Di

Đẩy nhanh tiến độ thi công, gia cố đường chạy



Theo Ban tổ chức, đường chạy của giải đấu là từ Quảng trường Đại Đoàn Kết đến đường Anh Hùng Núp, Lê Lợi, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Hàn Thuyên, Phó Đức Chính (TP. Pleiku) đến đoạn đường qua xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) rồi quay ngược trở lại. Để đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho vận động viên (VĐV), các sở, ban, ngành và địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thi công, gia cố mặt đường và kiểm tra, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.



Những ngày này, công nhân của Trạm cấp nước và dịch vụ đô thị huyện Chư Păh đang lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại đoạn đường dài 2 km qua xã Nghĩa Hưng. Đoạn đường này nằm trong sơ đồ đường chạy nội dung 42,195 km. Ông Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Păh-cho hay: “Trên đoạn đường này sẽ được lắp đặt cột và 40 bóng điện chiếu sáng. Đơn vị được giao đã triển khai lắp đặt từ ngày 17-3 và sẽ hoàn thành trước 20-3. Chúng tôi cũng chỉ đạo UBND xã Nghĩa Hưng vận động người dân phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường và cắm cờ Tổ quốc dọc hai bên đoạn đường này”.

Tại khu vực đường Tôn Đức Thắng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku), đơn vị thi công đang tập trung máy móc, nhân lực để thảm nhựa mặt đường. Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Đoàn Hữu Dũng thông tin: “Chúng tôi chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mặt đường làn tuyến trái trước ngày 26-3. Còn trong 3 ngày (26, 27 và 28-3), nhà thầu phải dọn dẹp mặt bằng, bố trí rào chắn, biển báo để đảm bảo an toàn đường chạy. Đối với đường Phó Đức Chính, UBND TP. Pleiku đã có kế hoạch cho xe lu nền đường, bảo dưỡng mặt đường và tưới nước thường xuyên trong những ngày diễn ra giải đấu nhằm hạn chế bụi bẩn. Các con đường khác trong sơ đồ đường chạy đảm bảo yêu cầu đề ra nên không phải sửa chữa, gia cố”.

Đơn vị thi công trải thảm nhựa đường Tôn Đức Thắng (TP. Pleiku). Ảnh: Thiên Di

Công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra giải đấu cũng được chú trọng. Công an tỉnh đã xây dựng chi tiết các phương án bảo đảm an toàn, phân luồng giao thông các tuyến đường. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có công văn đề nghị Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) cấp phép cho thiết bị bay flycam của một số cơ quan báo chí ghi hình tại giải đấu; đồng thời, tổ chức rà phá bom mìn tại địa điểm diễn ra lễ khai mạc, bế mạc giải. Cùng với đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khảo sát đường chạy để bố trí 10 điểm tiếp nước cho VĐV thi đấu. “Đến nay, hầu hết đoàn VĐV đã về Gia Lai tập luyện, làm quen đường chạy. Chúng tôi mới họp với Báo Tiền Phong, cơ bản hoàn tất phần việc chuẩn bị cho giải chạy lần này. Chúng tôi cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phục vụ của các cơ sở lưu trú và chưa phát hiện sai phạm”-ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết.



Tổ chức hội chợ, gian hàng ẩm thực



Đây là lần thứ 3, Gia Lai đăng cai tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong. Để quảng bá tiềm năng du lịch, cảnh đẹp, văn hóa và con người Gia Lai, trong khuôn khổ giải đấu, tỉnh sẽ tổ chức thêm một số hoạt động bên lề.



Ngày 18-3, đoàn công tác của Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62 năm 2021 đã kiểm tra, khảo sát tổng thể đường chạy để bố trí điểm tiếp nước và nhà vệ sinh công cộng. Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định được 10 vị trí làm điểm tiếp nước, làm mát VĐV và 6 nhà vệ sinh công cộng phục vụ cho giải. Đoàn công tác cũng đã thống nhất địa điểm cắm cờ Tổ quốc dọc đường chạy để tạo hình ảnh đẹp cho giải đấu lần này.

Một trong số đó là Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam-Thái Lan diễn ra từ ngày 27-3 đến 4-4 tại đường Hoàng Đạo Thúy (phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Hội chợ do Sở Công thương phối hợp với Công ty cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Thiên Việt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức với quy mô 400 gian hàng thực phẩm, thời trang, ô tô, xe máy, điện dân dụng, viễn thông...



Bên cạnh đó, UBND TP. Pleiku sẽ tổ chức gian hàng ẩm thực, hàng lưu niệm tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh. “Theo kế hoạch, thành phố sẽ tổ chức khu ẩm thực, lưu niệm gồm 30 gian hàng. Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin xây dựng phương án, liên hệ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp triển khai các gian hàng ẩm thực, lưu niệm nhằm giới thiệu sản phẩm đặc sắc của địa phương đến với VĐV, người nhà, đội ngũ phục vụ và du khách. “Chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương ra quân kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm, không chặt chém nhằm để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách”-ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết.



Trong khuôn khổ giải chạy sẽ có đêm hội cồng chiêng với chủ đề “Giấc mơ đại ngàn”. Đêm hội hứa hẹn mang đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc, trình diễn cồng chiêng với sự tham gia biểu diễn của nhiều người đẹp trong nước, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cùng các nghệ nhân huyện Đak Đoa và TP. Pleiku. Ông Nguyễn Ngọc Long-Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát-chia sẻ: “Chúng tôi đã xây dựng xong kịch bản đêm hội cồng chiêng và đang trình Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phê duyệt. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để tỉnh tổng duyệt vào ngày 22-3”.



Một trong những hoạt động không thể không nhắc đến là việc triển khai lễ phát động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo chủ đề “Giấc mơ đại ngàn” của giải chạy lần này. Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức lễ trồng cây tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê) trong ngày 26-3.

THIÊN DI