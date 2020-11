Giải Bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai: Nhiều bất ngờ thú vị

(GLO)- Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ II-2020 đã kết thúc sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt. Ngoài số lượng vận động viên (VĐV) tham gia tăng vọt so với năm ngoái, giải lần này còn chứng kiến nhiều bất ngờ trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

Tăng vọt số đoàn và VĐV tham gia

Diễn ra trong ngày 3 và 4-11, Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ II do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức thu hút sự tham gia của 297 VĐV thuộc 27 đoàn là các Phòng GD-ĐT và trường học trên địa bàn tỉnh. Các VĐV thi đấu ở 32 nội dung để tranh 128 huy chương các loại. Cụ thể, khối Tiểu học thi bơi tự do 25 m, 50 m và bơi ếch 25 m, 50 m cá nhân nam/nữ; khối THCS thi bơi tự do 50 m, 100 m và bơi ếch 50 m, 100 m cá nhân nam/nữ lớp 6-7 và lớp 8-9; khối THPT thi bơi tự do 50 m, 100 m, 200 m và bơi ếch 50 m, 100 m cá nhân nam/nữ.

Theo thống kê của Ban tổ chức, giải năm nay tăng 15 đoàn và tăng 190 VĐV so với lần tổ chức đầu tiên. Đặc biệt, trong 297 VĐV dự giải có 74 em là người dân tộc thiểu số. Các đoàn tham gia đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng.

Bà Nguyễn Thị Hoa-Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện-cho biết: “Trước giải khoảng nửa tháng, Phòng đã triệu tập 24 VĐV người dân tộc thiểu số đạt giải cao tại Hội khỏe Phù Đổng năm 2019 để tổ chức luyện tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng. Sau thời gian luyện tập, chúng tôi chọn 19 em có thành tích tốt nhất trong các lần thi thử để lên tỉnh thi đấu”.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV. Ảnh: Thiên Di

Tương tự, ông Lê Tuấn Nhu-Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Sê-cho hay: “Đoàn Chư Sê tham gia thi đấu tại giải này gồm 30 em với mục tiêu bảo vệ danh hiệu nhì toàn đoàn đạt được tại Giải Bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần thứ I-2019. Đây là những VĐV được tuyển chọn từ giải bơi cấp huyện năm 2020 và được bồi dưỡng thêm kỹ năng trước khi thi đấu giải tỉnh. Xét về số lượng VĐV thì Chư Sê chỉ xếp sau TP. Pleiku”.

Bất ngờ trên bảng tổng sắp toàn đoàn

Sự tăng vọt về số đoàn và VĐV tham dự cùng việc chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tham gia đã giúp giải đấu nâng cao chất lượng chuyên môn và sức cạnh tranh. Qua đó, nhiều bất ngờ thú vị đã được tạo ra. Một trong những bất ngờ lớn nhất của giải là sự vươn lên mạnh mẽ của huyện Phú Thiện. Dù lần đầu tiên tham gia giải nhưng các VĐV của đơn vị này đã thi đấu rất tự tin, xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ mạnh để giành 17 huy chương các loại. Thành tích này đã giúp Phòng GD-ĐT huyện Phú Thiện giành giải nhì toàn đoàn ở khối Tiểu học và giải ba toàn đoàn khối THCS.

Là gương mặt nổi bật của đoàn huyện Phú Thiện tại giải lần này, VĐV Siu Khuyên (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh) phấn khởi nói: “Từ nhỏ, em đã được các anh chị trong làng dạy bơi ở kênh mương gần nhà. Sau này, được các thầy cô dạy thêm cho nhiều kỹ thuật nên em bơi tốt hơn. Lúc gần thi, em thấy run lắm vì biết đối thủ được dạy bơi bài bản trong hồ từ lúc nhỏ. Nhưng được các thầy động viên, em đã tự tin và cố gắng thi đấu hết sức. Em thấy rất vui khi giành được huy chương vàng và bạc ở giải này”.

VĐV xuất phát chặng đua 100 m bơi tự do khối THPT. Ảnh: Thiên Di

Một bất ngờ khác ở giải lần này là việc đoàn VĐV TP. Pleiku với lực lượng hùng hậu đã xuất sắc vươn lên vị trí nhất toàn đoàn cả khối Tiểu học và khối THCS. Ở chiều ngược lại, việc đoàn VĐV Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (đơn vị giành giải nhất toàn đoàn khối Tiểu học và khối THCS ở giải năm ngoái) bị “đánh văng” ra khỏi 3 vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp toàn đoàn tại giải lần này cũng là một “cú sốc” với nhiều người.

Nếu như ở khối Tiểu học và THCS, vị trí dẫn đầu toàn đoàn có sự thay đổi thì ở khối THPT, điều đó đã không xảy ra. Bất chấp sự vươn lên mạnh mẽ của các đối thủ, Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Pleiku) vẫn xuất sắc bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn đã giành được ở giải năm ngoái, xếp trên Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku, giải nhì) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (giải ba).

Đánh giá về giải bơi năm nay, ông Mai Văn Sơn-Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD-ĐT), Phó Trưởng ban tổ chức giải-cho biết: Giải năm nay có sự vượt trội so với lần đầu cả về số lượng đoàn, VĐV tham gia lẫn chất lượng chuyên môn. Đặc biệt, tại giải lần này có 74 VĐV người dân tộc thiểu số tham gia thi đấu và đã thể hiện được trình độ chuyên môn rất tốt. Các VĐV thi đấu tại giải lần này có nhiều tiến bộ hơn trước.

THIÊN DI