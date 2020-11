297 vận động viên dự Giải bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ 2

(GLO)- Sáng 3-11, tại Hồ bơi Hoàng Phát (TP. Pleiku), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã khai mạc Giải bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần 2 năm 2020. Dự lễ khai mạc có các ông: Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Long-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.



Giải Bơi lội học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ II: Lực lượng hùng hậu, chuẩn bị kỹ lưỡng

Giải bơi quy tụ 297 vận động viên tham gia. Ảnh: Nguyễn Tú



Giải quy tụ 297 vận động viên của 27 đoàn thuộc các đơn vị trường học, địa phương tham gia tranh tài ở 32 nội dung. Cụ thể, khối tiểu học bơi tự do 25 m, 50 m và bơi ếch 25 m, 50 m cá nhân nam/nữ; khối THCS bơi tự do 50 m, 100 m và bơi ếch 50 m, 100 m cá nhân nam/nữ lớp 6-7 và lớp 8-9; khối THPT bơi tự do 50 m, 100 m, 200 m và bơi ếch 50 m, 100 m cá nhân nam/nữ.



Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Long nhấn mạnh: Thời gian qua, tình trạng trẻ em bị đuối nước do không biết bơi, thậm chí dù biết bơi vẫn đuối nước do không biết cách phòng tránh, không biết cách cứu đuối vẫn xảy ra ở nhiều địa phương. Vì vậy, việc phổ cập bơi và kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em là giải pháp hết sức cấp thiết. Giải bơi lần này được tổ chức để tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của tỉnh nhà.



Giải bơi học sinh phổ thông toàn tỉnh lần 2 năm 2020 sẽ kết thúc vào ngày 4-11.

NGUYỄN TÚ