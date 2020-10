Giải Bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai: Ấn tượng những tay vợt trẻ

(GLO)- Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, trưa 18-10, Giải Bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai tranh cúp World Sport năm 2020 đã khép lại. Nét mới của giải đấu là sự xuất hiện của những tay vợt trẻ. Những vận động viên (VĐV) này đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về chuyên môn với người hâm mộ.

Giải đấu do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức thu hút sự tham gia của 114 VĐV đến từ 20 đơn vị, Câu lạc bộ (CLB) bóng bàn trong toàn tỉnh. Tại giải, các VĐV thi đấu 8 nội dung gồm: đơn nam nâng cao, đơn nam phong trào, đôi nam, đồng đội nam, đôi nam nữ, đôi nữ, đơn nữ, đồng đội nữ.

Tại giải năm nay, các CLB ở TP. Pleiku như: Tín Phát, Đống Đa I, Quân đoàn 3... vẫn tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội. Minh chứng là các CLB này đều có nhiều VĐV giành huy chương ở các nội dung thi đấu. Kết thúc giải, các VĐV của CLB Tín Phát giành được 8 huy chương vàng, 3 huy chương bạc ở 5 nội dung; CLB Đống Đa giành 7 huy chương vàng, 6 huy chương đồng ở 5 nội dung; CLB Quân đoàn 3 giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở 2 nội dung.

So với những năm trước, giải năm nay thu hút số lượng VĐV tham gia đông đảo hơn. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên giải có sự tham gia của các VĐV lứa tuổi 13-15. Những VĐV này thuộc lớp năng khiếu của Liên đoàn Bóng bàn tỉnh.

Dù mục tiêu đề ra là học hỏi kinh nghiệm nhưng khi thi đấu với đối thủ lớn tuổi hơn và dày dạn kinh nghiệm nhưng các em vẫn thể hiện được bản lĩnh. Tấm huy chương đồng nội dung đôi nam của Nguyễn Hoàng Nam-Nguyễn Vũ Gia Phúc (13 tuổi) là minh chứng cho điều này. Phúc chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em thi đấu ở giải có quy mô như vậy. Ở trận đầu tiên, chúng em run lắm nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh để thi đấu.

Một trận đấu ở nội dung đôi nam. Ảnh: Thiên Di

Chúng em đã cố gắng hết sức trong mỗi trận đấu nhưng không thể tiến sâu hơn vì đối thủ lớn tuổi, giàu kỹ thuật và có sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, tấm huy chương đồng cũng là niềm động viên lớn với chúng em. Chúng em sẽ nỗ lực tập luyện để giành thứ hạng cao hơn ở các giải sau”.

Nhận xét về chất lượng chuyên môn của giải, ông Từ Văn Thắng-Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh-cho hay: “Đây là giải đấu mà VĐV tham gia có sự trẻ hóa mạnh mẽ. Các CLB đã cử những VĐV trẻ đi thi đấu để tạo nguồn cho giải cao hơn. Ở giải này đã xuất hiện nhiều VĐV trẻ có trình độ chuyên môn cao như: Võ Hữu Tài (CLB thị xã An Khê), Hồ Thị Thu (CLB Tín Phát), Nguyễn Thị Hinh (CLB Quân đoàn 3), Bùi Vũ Kiên (CLB Công an tỉnh). Ngoài ra, các VĐV trẻ do Liên đoàn đào tạo cũng đã thể hiện tốt trong từng trận đấu. Chúng tôi nhận thấy, qua từng năm, chất lượng chuyên môn của giải đều được nâng cao và đồng đều hơn giữa các CLB trong tỉnh”.

Còn ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: “Tại giải lần này có nhiều công ty, đơn vị tài trợ kinh phí, dụng cụ thi đấu nên đã giúp nâng cao chất lượng chuyên môn. Một tín hiệu đáng mừng ở giải năm nay là sự vươn lên mạnh mẽ của các cây vợt trẻ. Nhiều VĐV trẻ đã xuất sắc đánh bại những cây vợt từng nhiều năm liền giành huy chương cao nhất tại giải bóng bàn cấp tỉnh”.

THIÊN DI