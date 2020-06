V.League 2020: Bán 10.000 vé trận cầu đinh Hà Nội vs HAGL

Ngoài việc thực hiện nghiêm các biện phòng chống dịch Covid-19 cũng như bố trí lực lượng an ninh, y tế, BTC sân Hàng Đẫy sẽ bán ra 1 vạn vé cho khán giả vào sân xem trận Hà Nội - HAGL.

V.League 2020 sẽ đánh dấu sự trở lại vào thứ Sáu tuần này, trong đó tâm điểm là cặp đấu giữa Hà Nội và HAGL. Đây là cuộc đấu có rất nhiều ngôi sao đương đại của bóng đá Việt Nam góp mặt nên đương nhiên sẽ thu hút sự quan tâm lớn của NHM. Hơn nữa, trận đấu giữa hai đội bóng này luôn chứa đựng rất nhiều sự kịch tính, quyết liệt như đã xảy ra trong quá khứ, càng làm cho sức nóng trước giờ bóng lăn lên cao.

Hà Nội gặp HAGL là trận cầu tâm điểm của vòng 3 V.League

Để đảm bảo công tác an ninh cho màn so tài giữa 2 đội, BTC sân Hàng Đẫy đã chủ động phối hợp, lên các phương án đảm bảo an ninh với lực lượng công an TP Hà Nội cùng các đơn vị nhằm phục vụ cho kế hoạch trước, trong và sau trận đấu. Việc kiểm soát, loại bỏ các đồ vật cấm, đặc biệt là pháo sáng trên sân vận động được tăng cường nghiêm ngặt từ vòng ngoài đến khi khán giả vào sân.

Để đảm bảo khối lượng công việc lớn, dự kiến số lượng cán bộ, chiến sĩ công an tham gia làm nhiệm vụ trận đấu lên tới 500 người. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, BTC sân sẽ phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên sân vận động Hàng Đẫy và tuyên truyền với khán giả khi tới sân sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát trùng và khuyến cáo người hâm mộ nên đeo khẩu trang trước, trong và sau trận đấu.

Liên quan đến công tác bán vé, số lượng vé bán ra phục vụ khán giả ở trận đấu này sẽ là 10.000 vé. Thời gian mở bán vé bắt đầu từ lúc 10h00 sáng nay (4/6). Hà Nội và HAGL quy tụ nhiều ngôi sao lớn có thể ra sân chiều tối ngày 6/6 như Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương... Còn bên HAGL có Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh, chắc chắn sẽ đem đến trận cầu đáng chờ đợi nhất ở vòng đấu thứ 3 tới đây.