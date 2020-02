VFF xin hoãn các trận đấu của AFC Cup 2020 tại Việt Nam

Ngày 5- 2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đã có công văn gửi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xin ý kiến về việc có tổ chức hay không các trận đấu trong khuôn khổ AFC Cup 2020 tại Việt Nam vì dịch cúm corona.





HLV Park Hang Seo đối mặt khó khăn

V.League 2020 chính thức bị hoãn vì virus Corona

Trận đấu giữa CLB TP.HCM - Yangon United ngày 11- 2 tại AFC Cup 2020 có nguy cơ bị hoãn vì virus corona - Ảnh: NAM KHÁNH





Mùa giải 2020 có hai CLB Việt Nam tham gia sân chơi AFC Cup là CLB TP.HCM và Than Quảng Ninh.



CLB TP.HCM nằm ở bảng F cùng với các đối thủ: Hougang United (Singapore), Lao Toyota (Lao), Yangon United (Myanmar).



CLB Than Quảng Ninh nằm ở bảng G cùng với các đối thủ: Ceres Negros FC (Philippines), Bali United (Indonesia), Preah Khan Reach Svay Rieng FC (Campuchia).



Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, CLB TP.HCM sẽ ra quân trận đầu tiên gặp Yangon United ngày 11- 2 trên SVĐ Thống Nhất. Sau đó ngày 25- 2 sẽ đến làm khách trên sân của CLB Houngang United tại Singapore.



Với Than Quảng Ninh, ngày 11- 2, Than Quảng Ninh sẽ làm khách trên sân của Bali United và ngày 25- 2 tiếp đón Ceres Negros trên sân nhà Cẩm Phả.



Tuy nhiên ngày 3- 2, Tổng cục TDTT đã ra quyết định tạm dừng các giải thể thao trong nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam trong tháng 2 vì dịch virus corona.



Điều này dẫn đến nguy cơ 2 trận đấu trên sân nhà của hai CLB tại Việt Nam là: TP.HCM - Yangon United (ngày 11- 2) trên SVĐ Thống Nhất, Than Quảng Ninh- Ceres Negros (ngày 25- 2) trên sân Cẩm Phả có nguy cơ bị hoãn.



Trả lời Tuổi Trẻ Online về vấn đề này, ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thường trực VFF đồng thời là trưởng ban tổ chức thi đấu AFC, cho biết VFF đã có công văn gửi AFC về vấn đề này.



Ông Tuấn nói: "Dịch virus corona đang diễn biến phức tạp và ngày 3- 2 Tổng cục TDTT đã có công văn yêu cầu dừng các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế diễn ra tại Việt Nam. Vì vậy VFF đã gửi công văn trình bày sự việc cho AFC để tổ chức này cho ý kiến. AFC Cup là giải đấu của AFC nên quyền quyết định có tổ chức các trận đấu trên sân nhà của hai CLB Việt Nam như dự kiến hay lùi lại sẽ do ban điều hành AFC quyết định".



Chỉ còn 6 ngày nữa trận đấu đầu tiên của TP.HCM – Yangon United sẽ diễn ra. Nếu trận đấu bị hoãn sẽ ảnh hưởng không ít đến CLB khách Yangon United bởi họ phải đặt vé máy bay, khách sạn từ rất sớm.



Riêng trận làm khách của Than Quảng Ninh tại Bali ngày 11- 2 đến thời điểm này được biết vẫn diễn ra như kế hoạch.

Theo KHƯƠNG XUÂN (TTO)