HLV Park Hang Seo đối mặt khó khăn

Việc lùi thời gian khai mạc mùa bóng 2020 do dịch cúm nCOV sẽ khiến đội tuyển VN gặp khó khăn trong việc chuẩn bị trước trận gặp chủ nhà Malaysia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 31-3 tới.





Thử thách đang chờ đợi HLV Park Hang Seo cùng đội tuyển VN trước trận đấu quan trọng với chủ nhà Malaysia - Ảnh: ANH HOÀNG







Và đây là nhận định của các nhà chuyên môn với Tuổi Trẻ:



* Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương: Khó có chỗ cho nhân tố mới



Ông Park là HLV rất thận trọng, chặt chẽ trong cách làm việc. Vì vậy, dù danh sách tập trung của tuyển VN cho trận gặp Malaysia chưa công bố nhưng tôi tin sẽ khó có những nhân tố mới. Điều này là do các vị trí ở đội tuyển VN gần như đã được "đóng đinh". Trong khi đó, thời gian chuẩn bị cho trận gặp Malaysia không dài nên không nhất thiết phải triệu tập những tân binh.



Ngoài ra, việc lùi thời gian khai mạc mùa giải 2020 sẽ làm cho cầu thủ sai điểm rơi phong độ. Ông Park và các trợ lý lại không có nhiều cơ hội quan sát các cầu thủ thi đấu. Do đó, cách tốt nhất là chọn nhân sự từ những cái tên đã định hình.



* Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Lo cho khâu dứt điểm



Đội tuyển chỉ có thể vận hành suôn sẻ một khi các tuyển thủ chơi hiệu quả trong màu áo CLB. Nhưng việc mùa bóng 2020 phải dời ngày khai mạc muộn hơn sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không hay. Trong đó, đáng lo nhất là năng lực và phong độ của tuyển thủ ít nhiều sẽ bị tác động khi đến tập trung cho trận đối đầu với chủ nhà Malaysia.



Nếu như các vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ đã và đang mang lại sự an tâm cho ông Park thì điều đau đầu lúc này là sự kết dính và năng lực làm bàn của các tiền đạo chưa như mong đợi. Khai thông thế bế tắc của tiền đạo trong khâu ghi bàn không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Mùa giải mới khai cuộc càng chậm thì sự bế tắc ấy càng lớn hơn. Có lẽ, đó là nỗi lo lớn nhất với ông Park vào lúc này.



* Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Cầu thủ khó đạt phong độ cao



Nếu thời gian thi đấu mùa bóng 2020 diễn ra đúng kế hoạch, HLV Park Hang Seo và các cộng sự sẽ theo dõi được các trận đấu ở siêu cúp, cúp quốc gia, V-League và Giải hạng nhất. Điều này sẽ giúp ban huấn luyện có cơ sở kiểm tra, đánh giá sát sườn năng lực thật sự của các tuyển thủ, từ đó chọn lọc những gương mặt ưu tú nhất cho đội tuyển VN trong đợt tập trung ngày 21-3 để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với chủ nhà Malaysia vào ngày 31-3.



Do cầu thủ VN thường "bắt máy" chậm nên khi mùa giải diễn ra muộn hơn kế hoạch dự kiến, đa phần cầu thủ sẽ không đạt được phong độ cao nhất. Vì vậy, theo tôi ở trận gặp chủ nhà Malaysia, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ chọn những gương mặt đã định hình để đội tuyển VN không bị động vì phong độ chưa như mong muốn của cầu thủ.



* Cựu HLV Trần Bình Sự: Nhiều tuyển thủ bị "nguội"



Từ cuối tháng 11-2019 cho đến trước ngày tập trung chuẩn bị đá với tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, nhiều tuyển thủ VN có gần 3 tháng không thi đấu bóng đá đỉnh cao. Thêm vào đó, mùa giải năm nay khởi tranh muộn vì né dịch cúm nCoV sẽ dẫn đến sự ảnh hưởng đối với phong độ của cầu thủ như: trạng thái tâm lý, khả năng xử lý bóng và phối hợp với đồng đội, sự hưng phấn cùng khả năng bắt nhịp trận đấu không như ý muốn…



Cuộc chơi không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đây là lúc ông Park cùng các trợ lý thể hiện sự khéo léo trong "chèo chống" của mình như thế nào để vượt qua sự cố ngoài mong đợi này.







Hai phương án khai mạc mùa bóng 2020



Sau khi lùi thời gian tổ chức trận Siêu cúp quốc gia từ ngày 7-2 sang ngày 21-2 (hoặc 1-3), sáng 3-2, VPF tiếp tục có thông báo lùi thời điểm ba giải đấu thuộc hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam 2020 là V-League, Cúp quốc gia và Giải hạng nhất.



Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của công tác phòng chống dịch nCOV, ban điều hành giải sẽ thông báo thời gian tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 theo một trong hai phương án sau:



* Phương án 1: V-League 2020 khai mạc vào ngày 29-2; Giải hạng nhất khai mạc ngày 14-3; Cúp quốc gia khai mạc ngày 23-2.



* Phương án 2: V-League 2020 khai mạc ngày 7-3; Giải hạng nhất khai mạc ngày 14-3; Cúp quốc gia khai mạc ngày 3-4. K.X.









Theo SỸ HUYÊN (ghi)