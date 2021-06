Giải Báo chí tỉnh 2021: Những dấu ấn khó quên

(GLO)- Tham gia Giải Báo chí tỉnh Gia Lai năm 2021, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa cho thấy họ luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, phản ánh đầy đủ, kịp thời dòng sự kiện chủ lưu nóng hổi, để lại nhiều dấu ấn khó quên cho độc giả.

Đậm “hơi thở” cuộc sống

Cuối tháng 10-2020, loạt bài 3 kỳ “Ly nông bất ly hương” của nhóm tác giả Phương Dung-Phương Duyên (Báo Gia Lai) lần lượt đăng tải trên báo Gia Lai. Loạt bài đặt ra “đề toán”: làm thế nào để người dân yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế mà không phải rời xa quê hương? Nói về lý do ra đời của loạt bài, phóng viên Phương Dung chia sẻ: “Tại tỉnh Gia Lai vài năm trở lại đây, trước tác động của thiên tai, dịch bệnh cộng với giá cả nhiều mặt hàng nông sản bấp bênh, nhiều người đã chọn con đường đi xuất khẩu lao động hoặc tìm kiếm việc làm ở các tỉnh, thành trong nước. Hẳn nhiên, khi họ-những lao động chính-rời quê thì cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Đó là con cái thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ, ruộng đồng hoang hóa, mất cân đối lao động…Những điều đó đã thôi thúc chúng tôi xây dựng, triển khai thực hiện loạt bài “Ly nông bất ly lương” gồm 3 kỳ”. Qua 3 bài báo công phu, các tác giả đã phản ánh thực trạng cũng như tìm hiểu nguyên nhân của một trong những vấn đề bức xúc tại địa phương, từ đó kiếm tìm giải pháp giải quyết để người dân yên tâm sinh sống, bám đất, bám làng phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình. Bằng việc đeo bám, triển khai và giải quyết vấn đề sâu sắc, loạt bài này đã đạt giải A ở thể loại báo in tại Giải Báo chí tỉnh năm 2021.

Xuất sắc đạt giải A ở thể loại báo nói, tác phẩm “Xây dựng Đảng vùng đặc thù ở Gia Lai: Những điểm sáng” của tác giả Minh Lý (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) để lại cho thính giả khá nhiều ấn tượng trong cách thể hiện. Phóng viên Minh Lý tâm sự: “Trong quá trình đi cơ sở, tôi nhận thấy những vùng đặc thù như dân tộc thiểu số, tôn giáo gặp rất nhiều khó khăn khi phát triển Đảng. Thế nhưng, có một số nơi vượt khó, làm rất tốt công tác này như xã Hà Đông (huyện Đak Đoa) hay làng Dăng (xã Ia O, huyện Ia Grai), rất đáng để nêu gương, là điểm sáng để các nơi khác học hỏi, làm theo”. Tác giả cũng bày tỏ, đề tài về công tác xây dựng Đảng thường rất khô khan, khó làm cho hay, nhất là với phát thanh. Vì thế, khi triển khai thực hiện, chị cố gắng thêm tiếng động thực tế, đưa đề tài về xây dựng Đảng đến gần hơn với cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao giải A Giải Báo chí tỉnh lần thứ 9-2020 cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Đức Thụy

Đầu tư phát triển năng lượng tái tạo là lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, Nhân dân trong tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu thông tin quan trọng này, nhóm phóng viên Hồng Uyên-R’Piên-Duy Toàn (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh) đã triển khai phóng sự truyền hình “Phát triển năng lượng tái tạo-Cú hích phát triển kinh tế Gia Lai”. “Phóng sự khẳng định thành công của Gia Lai trong công tác thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Ngoài lợi thế về phát triển nông nghiệp, Gia Lai còn được đánh giá là có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng tái tạo và đang trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư lĩnh vực này. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song việc thu hút và triển khai các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có các dự án điện gió... giúp tỉnh duy trì ổn định tăng trưởng kinh tế”-phóng viên Hồng Uyên bộc bạch. Phóng sự đã đạt giải B thể loại báo hình (không có giải A) tại Giải Báo chí tỉnh năm 2021.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, đội ngũ người làm báo chuyên và không chuyên cũng tập trung chuyển tải đến công chúng cuộc chiến chống dịch Covid-19 với hình ảnh đầy xúc động của những y-bác sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu trong phóng sự truyền hình “Xin cảm ơn những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch” (nhóm tác giả Kim Châu-Lệ Xuân-R’Piên-Nguyễn Sang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh); “Trận chiến” với dịch Covid-19 ở thị xã Ayun Pa (tác giả Nguyễn Sang, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa); “Chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch” (tác giả Như Nguyện, Báo Gia Lai)… Bức tranh toàn cảnh Gia Lai còn được thể hiện trong các tác phẩm: “Kinh tế Gia Lai 2020: Chinh phục mục tiêu kép” (nhóm tác giả Mỹ Linh-Ngọc Hà-Viễn Khánh-Duy Linh, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh); “Linh thiêng Tây Sơn Thượng đạo” (nhóm tác giả Kim Ngân-Đức Hải-Thanh Sáng-Năng Hùng, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh); “Cây thuốc lá: Hệ lụy phá rừng” (nhóm tác giả Vĩnh Hoàng-Quang Tấn, Báo Gia Lai); “Cà phê hết thời “cây vàng”, công nhân về đâu?” (tác giả Ngọc Tấn, Báo Nông thôn ngày nay)…

Mùa giải báo chí thành công

Theo kết quả từ Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí tỉnh năm 2021, có 35 tác phẩm ở 3 loại hình đạt giải. Trong đó có 2 giải A (báo hình không có giải A), 6 giải B, 11 giải C và 16 giải khuyến khích.

Giải Báo chí tỉnh năm 2021 tập hợp 105 tác phẩm thuộc 3 loại hình: báo hình, báo nói và báo in của các tác giả, nhóm tác giả công tác tại các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi. Trong đó, ở loại hình báo in có 44 tác phẩm, tăng gấp đôi so với giải năm 2020. Nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai, thành viên Hội đồng sơ khảo báo in-cho hay: “So với năm ngoái, từ số lượng đến chất lượng các tác phẩm báo in tham gia giải đều tăng. Các nhà báo, phóng viên đã thể hiện tâm huyết, đầu tư kỹ càng, chỉn chu cho tác phẩm từ khâu phát hiện, lựa chọn đề tài, cách khai thác thông tin cho đến lối thể hiện. Hơn hết, các tác phẩm đều bám sát dòng sự kiện chủ lưu như vấn đề lao động việc làm, giáo dục đào tạo, năng lượng tái tạo, phòng-chống dịch Covid-19…”. Trong khi đó, đánh giá về loại hình báo hình, nhà báo Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo báo hình-cho biết: “Các phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh đã và đang hoàn thành tốt vai trò “thư ký của thời đại”. Từ những biến động của thực tế cuộc sống hay những bước chuyển mình của địa phương trong từng lĩnh vực cho đến từng số phận con người, từng câu chuyện đời qua tay các phóng viên đã trở thành “những món ăn tinh thần” được đầu tư công phu để gửi đến khán giả. Các tác phẩm báo hình giúp khán giả có thể hình dung bức tranh toàn cảnh về quê hương Gia Lai với nhiều sắc màu và cung bậc cảm xúc”.

Đặc biệt, mùa giải năm nay ghi dấu ấn của những gương mặt nữ như: Phương Duyên, Phương Dung, Hồng Thi, Hà Duy, Thảo Nguyên (Báo Gia Lai); Hồng Uyên, Kim Châu, Hòa Giang, Mỹ Linh, Ngọc Hà, Mỹ Tiến, Nhâm Dung, Thiên Thanh (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh), Lan Anh, Nguyễn Hiền (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ)… Theo nhà báo Lương Văn Danh, đây là kết quả rất đáng mừng khi các nhà báo, phóng viên nữ khẳng định tài năng, sức trẻ, sự nhiệt huyết, năng động trong quá trình tác nghiệp. Bằng cảm nhận tinh tế, đặt vấn đề dưới nhiều góc nhìn để soi xét, nhiều tác giả đã đem lại sự phong phú, đa dạng về mặt đề tài, nội dung, tạo được nhiều cảm xúc trong lòng độc giả.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh năm 2021-đánh giá: “Một mùa giải báo chí tỉnh đã khép lại hết sức thành công. Sân chơi nghề nghiệp dành cho những người làm báo ngày càng chứng tỏ sức hút, uy tín, xứng đáng là nơi để người cầm bút trau dồi, thể hiện và khẳng định bản thân”.

PHƯƠNG VI