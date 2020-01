An Khê sôi động đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

(GLO)- Tối 30 Tết (tức ngày 24-1), Thị Đoàn An Khê phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020.

Đúng 20 giờ, chương trình văn nghệ bắt đầu, không gian tại khu vực Hội trường 23-3 (cũ) trở nên náo nhiệt hơn bởi tiếng nhạc, lời ca của những diễn viên không chuyên đến từ 11 đơn vị xã, phường, trường học trên địa bàn thị xã An Khê.

Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý diễn ra sôi động, hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Minh

Trong trang phục áo dài thướt tha, thanh lịch và chọn ca khúc “Đảng đã cho ta một mùa xuân” để mở màn đêm văn nghệ, Nguyễn Thị Thu Hiền và các bạn diễn đến từ Đoàn xã Xuân An đã để lại ấn tượng đẹp ngay phút đầu tiên. Hiền chia sẻ: “Em và các bạn đã tập đi tập lại nhiều lần mong muốn cống hiến lời ca, tiếng hát, vũ điệu đẹp phục vụ bà con nhân dân, đón năm mới nhiều niềm vui. Cuộc sống no ấm, hạnh phúc đủ đầy như ngày hôm nay là nhờ công ơn Đảng ta. Đó là lý do em chọn ca khúc hát về Đảng”.

Khác với Hiền, Đoàn Mạnh Cường và Nguyễn Tuấn Kiệt (Đoàn phường Ngô Mây) đem đến đêm văn nghệ ca khúc “nơi ấy con tìm về”. Kiệt cho rằng, gia đình là nơi che chở, chốn bình yên. Trong những ngày Xuân mới, được ở bên cha mẹ, người thân đón Tết cổ truyền đầm ấm, sum vậy là niềm hạnh phúc lớn nhất. “Vì thế, em và bạn Cường đã đăng ký ca khúc này, rồi nhờ các anh chị trong đoàn xã chỉ bảo thêm để khi biểu diễn làm sao truyền đạt một cách tốt nhất lời ca tiếng hát tới khán giả”.

Ngoài 2 tiết mục trên, còn 13 tiết mục ca, múa nhạc ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương đất nước. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đề cao tính nghệ thuật, trang phục đẹp, phù hợp với nội dung tiết mục đã đem đến cho khán giả món ăn tinh thần đầy hứng khởi, vui tươi trong những ngày Xuân.

Bà Nguyễn Thị Tâm (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cùng các cháu ngoại chăm chú xem các tiệt mục văn nghệ. Ảnh Ngọc Minh. Ảnh: Ngọc

Bà Nguyễn Thị Tâm (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) cho hay: “nhà tôi ở gần đây, nên hầu như năm nào cũng ra đây xem văn nghệ. Chương trình văn nghệ mỗi năm một hay và chuyên nghiệp hơn trước. Năm nay có cháu ngoại về ăn Tết, do đó mấy bà cháu ra đây từ sớm. Các tiết mục văn nghệ phần lớn có múa phụ họa rất sinh động”.

Còn anh Nguyễn Minh Hải (thôn Tân Lập, xã Tân An, huyện Đak Pơ) chia sẻ: Nghe thị xã An Khê tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, do đó tôi sắp xếp việc nhà chở vợ con xuống đây đi chơi, ngắm hoa và xem biểu diễn nghệ thuật. Công tác tổ chức ngày càng chu đáo, các bạn trẻ hát hay, trang phục đẹp. Mong rằng hoạt động này được diễn ra hàng năm để tạo không khí vui tươi cho nhân dân đón mùa Xuân nhiều niềm vui, thắng lợi.

Anh Vũ Việt Cường-Phó Bí thư Thị Đoàn An Khê cho rằng, hoạt động đêm văn nghệ nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Với chủ đề “Tuổi trẻ An Khê tiến bước dưới cờ Đảng”, Ban tổ chức mong muốn tuyên truyền sâu rộng đến các bạn trẻ đoàn viên thanh niên nói riêng và tầng lớp nhân dân nói chung nâng cao nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng đất nước; tăng cường hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên; tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh phục vụ nhân dân.

Đông đảo nhân dân thị xã An Khê tới xem chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung-Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã An Khê cho biết: tối 30 Tết hàng năm, Trung tâm phối hợp với các cơ quan, hội đoàn thể tổ chức đêm văn nghệ, tạo không khí vui tươi hứng khởi, phục vụ quần chúng nhân dân vui xuân, đón Tết. Đặc biệt, năm nay chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý, đêm biểu diễn văn nghệ với các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng cũng như đổi mới trên quê hương An Khê anh hùng, giàu truyền thống cách mạng.