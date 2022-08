Làm giàu từ cây ăn quả

(GLO)- Với quyết tâm và tinh thần ham học hỏi, từ hộ có hoàn cảnh khó khăn, chị Phạm Thị Phương (thôn 9, xã Yang Trung, huyện Kông Chro) đã từng bước vươn lên làm giàu với mô hình trồng cây ăn quả. Chị là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” của huyện với thu nhập bình quân trên 750 triệu đồng/năm.

Đưa chúng tôi tham quan vườn cây, chị Phương cho biết: Năm 1996, gia đình chị từ huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) vào xã Yang Trung theo diện kinh tế mới. Lúc mới vào, gia đình được chính quyền địa phương cấp 1 sào đất để làm nhà, trồng rau màu và bắp. Với số vốn ít ỏi mang theo, vợ chồng chị thuê thêm 1 ha đất để trồng đậu xanh. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, nhờ tiết kiệm, tích cóp, đến nay, gia đình sở hữu 10 ha đất sản xuất nông nghiệp.

Theo chị Phương, trong thời gian trồng bắp, xoài và điều, do chưa có kinh nghiệm nên cây trồng thường bị sâu bệnh dẫn đến năng suất không cao, giá cả lại không ổn định. Năm 2012, chị phá bỏ vườn xoài và điều để trồng 3,7 ha nhãn. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, đa canh để tránh rủi ro, chị tiếp tục đầu tư trồng na, ổi và dừa xiêm lùn trên diện tích 2,5 ha, còn lại là trồng rau màu. Để đảm bảo chất lượng quả sạch và an toàn, chị dùng phân vi sinh, không sử dụng thuốc hóa học. Ngoài ra, chị thường xuyên tham gia các lớp khuyến nông do Hội Nông dân xã, huyện tổ chức để tiếp cận kiến thức về kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nhờ đó, vườn cây của gia đình không những cho sản lượng cao mà chất lượng sản phẩm đảm bảo, được thị trường đón nhận.

Vườn nhãn của gia đình chị Phạm Thị Phương mỗi năm cho thu nhập 600 triệu đồng. Ảnh: Phạm Ngọc

Không dừng lại ở đó, năm 2016, sau khi lặn lội đến các trang trại chăn nuôi heo rừng lai để học hỏi kinh nghiệm, chị cải tạo 4 sào đất trồng rau màu đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi 9 con heo nái. “Với mô hình trồng trọt và chăn nuôi, mỗi năm gia đình tôi thu hơn 1 tỷ đồng, trong đó nhãn là 600 triệu đồng; na, dừa, ổi 150 triệu đồng; rau màu 100 triệu đồng; bán heo giống được 200 triệu đồng. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình lãi trên 750 triệu đồng. Nhờ đó, tôi đã xây nhà cửa khang trang, mua được xe ô tô, xe tải để vận chuyển nông sản, máy móc phục vụ sản xuất. Ngoài ra, còn tạo việc làm cho 4 lao động ở địa phương vào vụ thu hoạch trái cây”-chị Phương nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng (thôn 9, xã Yang Trung) cho hay: “Hàng năm, cứ đến vụ thu hoạch trái cây thì chị Phương thuê tôi cùng các chị em trong thôn thu hái, đóng gói với mức tiền công 25 ngàn đồng/giờ, làm trong 2 tháng. Tôi gắn bó với công việc này từ năm 2016 đến nay, thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, được chị Phương hỗ trợ cây giống và hướng dẫn quy trình chăm sóc, tôi đã chuyển hướng sang trồng nhãn và na”.

Nói về việc phát triển mô hình trồng cây ăn quả thời gian tới, chị Phương cho biết: Với suy nghĩ phải làm thế nào để có thể mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và bền vững, chị đã quy hoạch xây dựng mô hình bài bản, lắp đặt hệ thống tưới tự động cũng như đầu tư máy móc bảo quản sản phẩm sau thu hoạch để xuất ra thị trường những sản phẩm chất lượng. “Tôi dự định thu hẹp diện tích rau màu để mở rộng trồng thêm cây nhãn, mít, thanh long và bưởi da xanh. Kinh nghiệm của tôi là trồng nhiều loại cây để tránh rủi ro khi giá cả bấp bênh. Ngoài ra, nông dân cần nắm bắt kịp thời thị trường để chuyển đổi cây trồng phù hợp nhằm đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm”-chị Phương chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung-cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của huyện, nhiều nông dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng năng suất thấp, kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn xã có hơn 153 ha cây ăn quả cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha. Mô hình kinh tế tổng hợp của chị Phạm Thị Phương đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn tận tình hướng dẫn người dân trong xã về kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, hỗ trợ cây giống. Nhờ chị mà nhiều hội viên nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Với những cố gắng, nỗ lực đó, mới đây, chị vinh dự được Hội Nông dân huyện trao giấy chứng nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2019-2022.