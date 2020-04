Trồng thứ na ra trái lạ, thương lái cứ hỏi đã chín chưa

Năm 2016, các kỹ sư của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng thực hiện cấy ghép cành cây na Đài Loan vào gốc na dai bản địa (Quảng Ninh). Qua 4 năm thử nghiệm, theo dõi, cây na sinh trưởng và phát triển rất tốt và bước đầu được nhân rộng.





Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh, sau quá trình thực hiện quy trình ghép cành trên gốc na dai bản địa, đã cho ra những lứa na Đài Loan đạt chất lượng tốt.



Thịt quả na dày, khi chín na Đài Loan có mùi thơm đặc trưng, chất lượng ngon và có khả năng chịu vận chuyển tốt. Trọng lượng quả na Đài Loan trung bình đạt 500gr/quả, gấp đôi trọng lượng giống na dai ở địa phương. Năng suất na Đài Loan bình quân đạt từ 12-15 tấn/ha, trong khi giống na của Quảng Ninh chỉ đạt từ 10-11 tấn/ha.





Na Đài Loan thực hiện bằng phương pháp ghép cành trên gốc cây na của Quảng Ninh đạt chất lượng quả rất tốt.





Để xác định chất lượng của giống na Đài Loan, Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Ninh cũng đã gửi mẫu đi phân tích, chỉ số về độ ngọt của giống na này khi cấy ghép trên gốc na dai của địa phương đều từ 22-25, cao hơn so với các giống na của tỉnh.



Được biết, sau khi ghép thành công trên diện hẹp, năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh mở rộng quy mô ghép giống na Đài Loan tại vườn na của hộ ông Vũ Văn Biềng, thôn Giếng Đá, xã Tiền An, TX Quảng Yên.



Kết quả cành ghép trên gốc na bản địa sau 20 ngày bật mầm và sinh trưởng, phát triển khỏe. Đến nay 300 gốc na dai trồng tại vườn nhà ông được ghép với giống na Đài Loan đều sinh trưởng ổn định.



Ông Vũ Văn Biềng cho biết: Nếu na địa phương loại chuẩn giá 100.000 đồng/kg thì na Đài Loan trên thị trường đang có giá từ 300.000-350.000 đồng/kg. Qua quá trình 1 năm ghép lai tạo giống Đài Loan này vào gốc cây na trồng trong vườn nhà, tôi thấy cây phát triển rất tốt. Cây na ghép trong năm đầu đã cho quả bói và có thể đạt tiêu chuẩn từ 7-10 quả/cây.





Na Đài Loan được phát triển theo phương pháp ghép cành trên gốc cây địa phương tại vườn nhà ông Vũ Văn Biềng, thôn Giếng Đá, xã Tiền An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.





Theo cơ quan khuyến nông tỉnh, tại Quảng Ninh hiện có gần 1.200ha trồng na, sản lượng hàng năm đạt trên 14.000 tấn. Đây là 1 trong những cây ăn quả chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, những giống na đang trồng trong tỉnh có thời gian thu hoạch tập trung vào tháng 8-9 hàng năm, khả năng rải vụ thấp, nên luôn chịu áp lực về thị trường.



Một số diện tích na có hiện tượng giảm năng suất, chất lượng do trồng lâu năm. Do vậy việc nghiên cứu, phát triển giống na Đài Loan theo phương pháp ghép cành trên gốc cây na bản địa của tỉnh được coi là giải pháp tốt nhằm khắc phục tình trạng này.



Ông Nguyễn Khắc Dũng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh cho biết: Nếu na trồng theo phương pháp truyền thống là từ cây con phát triển lên, thì phải mất từ 3-5 năm. Tuy nhiên, với phương pháp ghép cành na Đài Loan trên gốc na truyền thống thì chỉ đến hết năm thứ nhất đã cho quả bói và sang năm thứ 2 cây đã cho thu hoạch quả.



Việc chăm sóc na cũng tương tự như quy trình chăm sóc na địa phương. Như vậy, các hộ dân có thể tận dụng vườn cây cũ để cải tạo thành vườn cây mới có hiệu quả kinh tế cao hơn, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, giảm chi phí đầu tư so với trồng mới.



Được biết, thời gian tới Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục đề xuất với tỉnh để phát triển giống na Đài Loan theo phương pháp ghép cành, thay thế dần những giống na địa phương tại những vùng na tập trung. Đồng thời, sẽ thử nghiệm thêm tại một số địa bàn miền Đông của tỉnh.





