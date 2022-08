NÓNG: Quan chức tình báo cấp cao Ukraine chết bí ẩn tại nhà riêng

Người đứng đầu chi nhánh của cơ quan tình báo Ukraine (SBU) ở Kirovograd Oleksandr Nakonechny vừa được phát hiện chết tại nhà riêng ở miền trung nước này, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết hôm 21-8.





Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân cái chết của ông Oleksandr Nakonechny - Người đứng đầu chi nhánh của cơ quan tình báo Ukraine (SBU) ở Kirovograd. Ảnh: Alarabiya





Ông Oleksandr Nakonechny được vợ phát hiện chết trong một căn phòng trong căn hộ của hai vợ chồng ông ở thành phố Kropyvnytsky vào cuối ngày thứ Bảy 20-8 với nhiều vết thương do đạn bắn.



Vợ ông Nakonechny cho biết đã nghe thấy tiếng súng trước khi phát hiện chồng đã chết.



Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về cái chết của ông Nakonechny và chưa đưa ra bình luận gì thêm.



Tuy nhiên, một chính trị gia địa phương, ông Andrii Lavrus viết trên Telegram rằng, ông Nakonechny đã tự bắn mình. Thông tin trên chưa thể được xác nhận ngay lập tức, theo Alarabiya.



Ông Nakonechny được bổ nhiệm đứng đầu chi nhánh của SBU ở khu vực Kirovograd kể từ tháng 1/2021.



Cái chết của ông Nakonechny được công bố trong bối cảnh Tổng thống Zelensky đang tiếp tục sa thải loạt lãnh đạo an ninh Ukraine.



Mới đây nhất, 3 lãnh đạo chi nhánh SBU tại Kiev, Lviv và Ternopil đã bị cách chức theo sắc lệnh của nhà lãnh đạo Ukraine.



Vào tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải Ivan Bakanov- người đứng đầu SBU và là người bạn thời thơ ấu của ông Nakonechny với lý do ông Bakanov đã không làm tròn trách nhiệm để loại bỏ gián điệp và những người cộng tác với Nga.



Ông Zelensky đồng thời cũng tiến hành điều chỉnh nhân sự của SBU và một số quan chức cấp cao tại cơ quan này đã bị sa thải trong vài tháng qua.



Theo Minh Nhật (Alarabiya/Dân Việt)