NÓNG: Giao tranh khốc liệt ở Donbass, Ukraine đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Nga ở 2 mặt trận lớn này

Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi thành công 7 đợt tấn công của quân đội Nga và phá hủy 7 xe tăng, 3 hệ thống pháo cùng các thiết bị quân sự khác của đối thủ trên 2 mặt trận Donetsk và Lugansk, tờ Pravda của Ukraine ngày 5/4 đưa tin.



Một quân nhân Ukraine hút thuốc lá trong một chiến hào ở chiến tuyến phía đông Kharkiv vào ngày 31/3/2022. Ảnh CNN



Trong các mục tiêu chính của cuộc chiến, "giải phóng" Donbass giờ đây đã trở thành trọng tâm của Nga. Nhiều lực lượng hơn đang được tái triển khai đến khu vực này, nơi đang chứng kiến những trận giao tranh khốc liệt, theo The Print.



Trong một tuyên bố ngày 5/4, Lực lượng Liên hợp Ukraine cho biết, họ vừa đẩy lùi thành công 7 đợt tấn công của quân đội Nga và phá hủy 7 xe tăng, 8 xe bọc thép, 3 hệ thống pháo cùng các thiết bị quân sự khác của đối thủ trên mặt trận Donetsk và Luhansk, theo tờ Pravda của Ukraine.



Phần lớn Donetsk và Lugansk cùng tạo nên vùng Donbass hiện do phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát. Trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine, lực lượng ly khai thân Nga chỉ kiểm soát khoảng 1/3 diện tích hai tỉnh Donetsk và Lugansk.



"Nhờ các hành động khéo léo của Lực lượng Liên hợp, 7 cuộc tấn công của kẻ thù đã bị đẩy lùi thành công ngày hôm nay", tuyên bố của Ukraine cho biết và nói thêm rằng, quân đội Nga đã hứng tổn thất đáng kể.



Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh (MoD) cảnh báo, các lực lượng Nga đang tái tổ chức và bố trí lại ở khu vực Donbass để tăng tốc cuộc tấn công của họ. Các binh lính, bao gồm cả lính đánh thuê từ nhóm Wagner, được cho là đã được triển khai tới khu vực này.



Theo CNN, thiết giáp và pháo binh của Nga đang tăng cường các cuộc tấn công ở Donbass và nhiều dân thường đang chạy trốn về phía tây. Cuộc tấn công của Nga đang được tiến hành đồng thời trên nhiều hướng. Tuy nhiên, tính đến Chủ nhật 3/4, mặc dù tấn công nhiều địa điểm trên khắp 2 mặt trận Donetsk và Lugansk nhưng quân Nga chỉ thu được thắng lợi hạn chế.



Thống đốc Donetsk, Pavlo Kyrylenko đã khuyến cáo công dân rời khỏi khu vực trong bối cảnh có nguy cơ "leo thang quân sự".





Các thành viên lực lượng quân sự của Cộng hòa Chechnya đi bộ ở thành phố Mariupol vào ngày 31/3/2022. Ảnh CNN



Để có được một bức tranh chính xác về chiến trường ở phía đông Ukraine theo CNN là rất khó - nhưng Nga và các đồng minh của họ ở Lugansk và Donetsk đang tấn công các thị trấn và thành phố do Ukraine kiểm soát và tiến về phía trước dù gặp phải sự kháng cự gay gắt từ một số đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine.



Các lực lượng Ukraine hiện vẫn đang cố gắng ngăn chặn người Nga tiến xa hơn về phía nam hướng tới các thành phố Sloviansk và Kramatorsk, những nơi từng bị lực lượng ly khai thân Nga nắm giữ trong thời gian ngắn vào năm 2014.



Serhii Haidai, người đứng đầu lực lượng quân sự khu vực Lugansk của Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đang chống lại các nỗ lực của Nga nhằm chiếm lấy các vị trí của họ ở phía tây thành phố Lugansk. Nhưng cho đến nay, ông xác nhận rằng, chỉ 18.000 người đã được sơ tán khỏi Lugansk. Những người mắc kẹt ở lại phải chống chịu các cuộc bắn phá hàng ngày vô cùng dữ dội trong điều kiện nguồn nước và khí đốt đang khan hiếm.



Trước đó, ông Sergei Rudskoi, quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố, việc “giải phóng” Donbass hiện sẽ là ưu tiên của Nga ở Ukraine. Theo đó, Nga đã "giảm triệt để" các hoạt động quân sự của Nga gần Kiev và Chernihiv ở miền bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tuần qua tuyên bố, việc Nga rút quân khỏi miền bắc nước ông, bao gồm cả xung quanh Kiev là "chậm nhưng đáng chú ý".



Tuy nhiên nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng "tình hình ở Donbass vẫn còn vô cùng khốc liệt". Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng dự đoán, Donbass sẽ trở thành "chảo lửa" trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.



"Nga đang cố gắng tập hợp lại và củng cố cuộc tấn công của họ ở khu vực Donbass", ông nói Stoltenberg nói hồi tuần trước.





