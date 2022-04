Điện Kremlin ra tuyên bố đanh thép, Ukraine nói Nga chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài

Bất chấp hy vọng về việc có thể đạt được một hiệp định hòa bình giữa Nga và Ukraine, Điện Kremlin vẫn tuyên bố rằng, họ sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở Ukraine, theo NZ Herald.





Tuyên bố đanh thép của Điện Kremlin





Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov. Ảnh Tass



Phát biểu với hãng tin Russia 1, Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết: "Bất chấp các cuộc đàm phán với Ukraine đang diễn ra, tôi tin rằng các mục tiêu trong hoạt động quân sự của chúng ta sẽ đạt được đầy đủ".



Khi được hỏi liệu Tổng thống Vladimir Putin có thể gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hay không, ông Peskov nói rằng điều này "là có thể", nhưng việc thiết lập cuộc gặp như vậy sẽ yêu cầu cả hai bên đạt được các nội dung nhất định bằng văn bản trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.



Theo ông Peskov, các đại biểu đàm phán phải nộp một "thỏa thuận cụ thể" để cuộc họp diễn ra. "Không phải là một loạt các ý tưởng, mà là một thỏa thuận cụ thể”, ông Peskov nói thêm.



Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cũng nói về các nỗ lực cô lập Nga của Mỹ và phương Tây.



"Không thể xảy ra việc cô lập hoàn toàn nước Nga. Trong thế giới hiện đại, điều này là bất khả thi về mặt công nghệ", ông Peskov nhấn mạnh



“Chúng ta sẽ phải thảo luận sớm hay muộn, cho dù một số người khác có muốn hay không", Phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm, đồng thời khẳng định rằng thế giới “rộng lớn hơn nhiều so với châu Âu”.



Nhiều quốc gia phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Nga sau khi Tổng thống Putin đưa quân vào Ukraine ngày 24/2.



Cuối tuần qua, nhà đàm phán hàng đầu của Nga trong các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn với Ukraine tuyên bố còn quá sớm để các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước diễn ra nhằm chấm dứt xung đột.



Ukraine nói Nga chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine



Nga bị tố chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine. Ảnh AP



Hãng tin Interfax của Ukraine ngày 3/4 đưa tin, Trung tâm thông tin thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cáo buộc, Nga đang tích cực lan truyền các luận điểm về "giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đặc biệt đã đạt kết quả", "việc phi phát xít hóa Ukraine đang được tiến hành theo đúng kế hoạch" và "Donbass đang được đảm bảo về an ninh" để biện minh cho việc họ đang cố gắng kéo dài cuộc chiến ở Ukraine.



Hãng tin CNN cũng trích dẫn dữ liệu tình báo của Mỹ cho biết, Nga hiện đang chuyển trọng tâm để chứng minh một chiến thắng vào ngày 9/5 ở miền Đông Ukraine.



"Rõ ràng rằng động thái rút quân ở các khu vực Kiev và Chernihiv chỉ là một hoạt động tái triển khai", theo CNN.



Trung tâm thông tin thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine thông tin lưu ý, tất cả những động thái trên của Nga sẽ chỉ là kết quả tạm thời của "một cuộc chiến kéo dài", vì Điện Kremlin đặt mục tiêu kỷ niệm chiến thắng của họ ở Ukraine vào ngày 9/5, bất kể tình hình thực tế trên chiến trường diễn ra như thế nào.



"Việc thay đổi chiến trường không có nghĩa là Nga sẽ ngừng thực hiện các cuộc tấn công trên không bằng tên lửa tầm xa và máy bay trên khắp phần còn lại của Ukraine", thông báo của Trung tâm thông tin thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết.





Theo Phương Đăng (Dân Việt/NZ Herald, Interfax)