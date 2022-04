Mỹ sẽ cung cấp tin tình báo về mục tiêu ở Crimea cho Ukraine?

Truyền thông Mỹ ngày 13-4 tiết lộ nước này đang thay đổi chính sách liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.





Báo The Wall Street Journal ngày 13-4 dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ cho biết: "Khi cuộc xung đột leo thang, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo các nhà khai thác linh hoạt trong việc chia sẻ thông tin tình báo một cách chi tiết và kịp thời cho người Ukraine".



Theo báo The New York Times, chính sách mới của Mỹ "đề cập tới bán đảo Crimea được Nga sáp nhập hồi năm 2014". Mỹ vẫn xem Crimea là một phần lãnh thổ của Ukraine bất chấp sự phản đối của Nga.



Trong khi đó, The Wall Street Journal tiết lộ Washington đang mở rộng khả năng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev nhưng dường như "sẽ không cung cấp thông tin cho phép người Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga".





Quân nhân tại khu huấn luyện Opuk ở bán đảo Crimea. Ảnh: Sputnik



Ngày 13-4, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo việc quân đội Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga có thể làm căng thẳng gia tăng. Bộ này đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào "đầu não ra quyết định" ở thủ đô Kiev để trả đũa.



Sự thay đổi chính sách của Mỹ liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine - nếu được xác nhận chính thức - được tiết lộ cùng thời điểm Washington đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm các vũ khí hạng nặng hơn. Lầu Năm Góc tuần này thông báo gói hỗ trợ mới cho Ukraine trị giá 800 triệu USD bao gồm súng pháo, xe bọc thép và máy bay trực thăng.



Theo đài RT, các quan chức Mỹ cũng triệu tập một cuộc họp với các giám đốc điều hành của 8 nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu nước này để thảo luận về những thiết bị "có thể giúp ích cho Ukraine".



Bên cạnh cảnh báo việc Ukraine tấn công lãnh thổ mình, Nga vẫn tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt bên nước láng giềng, sử dụng tên lửa và pháo binh "phá hủy tổng cộng 700 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ngày 13-4". Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video trực thăng Ka-52 tấn công địa điểm quân đội Ukraine ngụy trang trong một khu rừng.



Từ ngày 24-2 đến ngày 14-4, Nga tuyên bố tiêu diệt 130 chiến đấu cơ, 447 máy bay không người lái (UAV) và 103 trực thăng của Ukraine.





Trực thăng Ka-52. Ảnh: Sputnik



Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)