Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine diễn ra trong ngày 2/3

Cố vấn Oleksiy Arestovych cho biết vòng đàm phán mới sẽ diễn ra trong ngày 2/3, còn các nguồn tin khác của TASS cho biết cuộc đàm phán mới sẽ diễn ra tại Belovezhskaya Puscha thuộc Belarus.

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một cố vấn trong Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra trong ngày 2/3.

Theo TASS, thông tin trên đã được Cố vấn Oleksiy Arestovych đưa ra trên kênh truyền hình Ukraine-24 TV ngày 2/3. Các nguồn tin khác của TASS trước đó cho biết cuộc đàm phán mới sẽ diễn ra tại Belovezhskaya Puscha thuộc Belarus.

Vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine đã diễn ra vào ngày 28/2 tại Vùng Gomel ở biên giới giữa Belarus và Ukraine.

Trước đó cùng ngày, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng vẫn chưa rõ liệu cuộc gặp tiếp theo giữa đại diện Kiev và Moskva sẽ diễn ra vào thời điểm nào. Ông Kuleba khẳng định Ukraine sẵn sàng đàm phán nhưng không chuẩn bị cho phương án chấp nhận “tối hậu thư” của Nga.

Về phía Nga, ngày 2/3, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẵn sàng tiến hành vòng đàm phán thứ hai với Ukraine, song cho rằng phía Kiev đang trì hoãn tiến trình này theo yêu cầu của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al-Jazeera, Ngoại trưởng Lavrov cũng khẳng định Nga sẽ không cho phép Ukraine có được vũ khí hạt nhân.

Cũng theo ông Lavrov, các quốc gia phương Tây đã từ chối đáp ứng các đề xuất an ninh do Moskva đưa ra liên quan đến việc thiết lập cấu trúc an ninh mới ở châu Âu.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục căng thẳng. Ngày 2/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã dành quyền kiểm soát thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine.

Tuy nhiên, cố vấn Oleksiy Arestovych của Văn phòng Tổng thống Ukraine đã bác bỏ thông tin trên và cho biết giao tranh vẫn đang diễn ra trên các đường phố của thành phố cảng quan trọng ở Biển Đen này.

Trong diễn biến có liên quan, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 2/3 đã bày tỏ ủng hộ việc nối lại vòng hòa đàm giữa Nga và Ukraine.

Trả lời họp báo chung với người đồng cấp Israel Naftali Bennett, ông Scholz kêu gọi các bên chấm dứt ngay lập tức mọi hành động đối đầu.

Thủ tướng Scholz cho biết, Đức cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia khác, không có kế hoạch can thiệp quân sự tại Ukraine.