G20 đạt nhiều thỏa thuận

Hôm qua (31.10), lãnh đạo các nền kinh tế G20 đã dự ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Rome (Ý).





Ngoại trừ các nguyên thủ quốc gia tham dự từ xa như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đây là sự kiện trực tiếp đầu tiên của một số nhà lãnh đạo trong 2 năm qua.



Các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: G20



Theo Reuters, các lãnh đạo G20 ngày 30.10 tuyên bố ủng hộ việc áp mức thuế tối thiểu trên toàn cầu đối với các doanh nghiệp lớn, tức là các công ty đa quốc gia, đặc biệt như Google, Facebook, sẽ phải đóng thuế doanh nghiệp tối thiểu 15% từ năm 2023 bất kể quốc gia những công ty này đặt trụ sở.



AFP đưa tin Mỹ và EU cũng đã đạt được thỏa thuận trong cuộc chiến đánh thuế nhôm, thép do cựu Tổng thống Donald Trump khởi xướng cách đây 3 năm. Theo đó, Mỹ sẽ dỡ bỏ thuế suất đối với một lượng giới hạn nhôm, thép nhập khẩu từ EU. Đổi lại, EU cũng sẽ ngưng áp thuế trả đũa đối với thuốc lá, ngô, gạo và nước cam từ Mỹ.



Vấn đề phân phối bình đẳng vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn cầu cũng được nhiều nhà lãnh đạo nhấn mạnh tại hội nghị. Ông Tập Cận Bình và Tổng thống Putin kêu gọi các nước nhanh chóng công nhận vắc xin của nhau và ủng hộ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sớm đưa ra quyết định tạm dỡ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin Covid-19.



Vấn đề môi trường đã được thảo luận trong suốt ngày cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh G20. Khoảng 80% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu đến từ các nền kinh tế G20. Do đó, kết quả Hội nghị G20 là một bước đệm quan trọng cho COP26. Tuy nhiên, tuyên bố chung của Hội nghị G20 không có các cam kết mạnh mẽ, hành động cụ thể để ngăn biến đổi khí hậu hay thời điểm đưa mức phát thải carbon về 0. Dù vậy, các nhà lãnh đạo G20 đã đạt được thỏa thuận về việc giới hạn tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C.



Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị G20. Qua đó, ông Blinken đã phản đối các hành động của Bắc Kinh liên quan các vấn đề Đài Loan, Biển Đông, biển Hoa Đông, Hồng Kông, Tân Cương...



Theo NHƯ TRẦN (TNO)