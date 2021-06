Mỹ-Trung xem xét khả năng họp cấp ngoại trưởng bên lề hội nghị G20

Theo tờ Financial Times, Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận khả năng tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị G20 vào tuần tới.



Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại Washington, DC ngày 5/4/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Tờ Financial Times ngày 23/6 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận khả năng tổ chức một cuộc họp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị cấp bộ trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Italy vào tuần tới.



Theo báo trên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã thông báo với phía Bắc Kinh về kế hoạch của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới Trung Quốc trong mùa Hè này.



Nhà Trắng cũng đã có các cuộc thảo luận nội bộ về việc cử Ngoại trưởng Blinken hoặc Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan tới Trung Quốc trong năm nay.



Các động thái này có thể tạo nền tảng cho cuộc gặp song phương cấp cao giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị các nhà lãnh đạo G20 diễn ra tại Rome vào tháng Mười tới.



Tuần trước, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết Nhà Trắng sẽ xem xét tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tồn tại nhiều bất đồng thương mại.

