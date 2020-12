Trump lo sợ bị truy tố ở New York sau khi rời Nhà Trắng

Bản thân Tổng thống Donald Trump đã công khai bày tỏ lo ngại phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi rời nhiệm sở trong bài phát biểu dài 46 phút mới đây.



Tổng thống Mỹ Donald Trump



Theo Businessinsider, Tổng thống Donald Trump hôm 2/12 đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về viễn cảnh bị các quan chức New York truy tố sau khi ông rời Nhà Trắng trong bài phát biểu dài 46 phút được thu lại và đăng trên Facebook.



"Hiện tôi nghe nói rằng những người không thể đưa tôi ra tòa ở Washington đã gửi khiếu nại đến New York khi họ có thể đang cố gắng truy tố tôi ở đó", Trump nói vào giữa bài phát biểu của mình.



"Tất cả (các khiếu kiện) đã qua đi, chấm hết, và giờ lại lặp lại. Họ muốn không chỉ hạ gục tôi mà là chúng ta. Và chúng ta không bao giờ có thể để họ làm điều đó", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.



Ông Trump được cho là sẽ phải đối mặt với một loạt các vấn đề pháp lý ở cấp liên bang và tiểu bang khi ông mãn nhiệm vào ngày 20/1. Tổng chưởng lý New York Letitia James đang tiến hành một cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của Tổ chức Trump. Và Biện lý quận Manhattan, Cyrus Vance cũng đang tiến hành một cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống và Tổ chức Trump vì nghi ngờ gian lận ngân hàng và bảo hiểm, The New York Times đưa tin.



Chưa hết, ông chủ Nhà Trắng cũng được đặt tên là "Cá nhân-1" trong một hồ sơ điều tra khác của quận Manhattan khi luật sư cũ của ông là Michael Cohen bị buộc tội thực hiện các khoản thanh toán khống cùng một số vụ việc khác.



Trước đó, từ thời cuộc điều tra liên quan đến mối quan hệ giữa ông Trump và Nga "rùm beng", Tổng thống đã nhiều lần sử dụng thuật ngữ "săn phù thủy " để mô tả hầu hết các cuộc điều tra về ông hoặc công việc kinh doanh của ông. Ông Trump cũng cáo buộc tương tự khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố thành lập một ủy ban giám sát phản ứng đại dịch liên bang.





