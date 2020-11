Mật vụ Mỹ sẽ bảo vệ Tổng thống Trump như thế nào khi ông rời Nhà Trắng?

Mật vụ Mỹ có thể điều thêm lực lượng đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida để bảo vệ Tổng thống Trump sau khi lãnh đạo Mỹ rời Nhà Trắng.





Tổng thống Trump sẽ được các nhân viên mật vụ Mỹ bảo vệ trọn đời - Ảnh: Reuters





Đài ABC News ngày 25.11 dẫn nguồn tin cho hay Cơ quan Mật vụ Mỹ được cho là đã hỏi các nhân viên bảo vệ Tổng thống Donald Trump liệu họ có muốn tiếp tục nhiệm vụ ở thành phố Palm Beach (bang Florida) - nơi Tổng thống Trump sẽ về sống ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hay không.



Luật được quốc hội Mỹ thông qua hồi năm 1965 quy định Cơ quan Mật vụ Mỹ được ủy quyền bảo vệ các cựu tổng thống và vợ/chồng của họ trọn đời sau khi họ rời Nhà Trắng.



Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu nhân viên mật vụ được yêu cầu chuyển đến Florida.



Theo Đài ABC News, văn phòng tại Miami của Cơ quan mật vụ Mỹ cũng bắt đầu xem xét tăng thêm lực lượng tại Mar-a-Largo.



Nguồn tin trên cho biết thêm quá trình cải tạo nâng cấp Mar-a-Largo đang được tiến hành khẩn trương để vợ chồng Tổng thống Trump chuyển tới ở sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.2021.





.

Ông Trump nói cho chuyển giao quyền lực "vì lợi ích đất nước", vẫn tiếp tục khiếu kiện







Tổng thống Trump hồi năm ngoái từng cho biết ông quyết định chuyển đến sống hẳn ở Florida. Như vậy, ông buộc phải cư trú tối thiểu 6 tháng mỗi năm ở Florida để duy trì tình trạng thường trú.



Đài ABC News dẫn một nguồn tin cảnh sát cho hay Sở Cảnh sát New York sẽ phối hợp với Cơ quan Mật vụ Mỹ để giảm bớt các nhân viên an ninh tại Tòa tháp Trump ở khu Manhattan (New York) kể từ sau ngày 20.1.2021.



Theo DANH TOẠI (thanhnien)