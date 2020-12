Tổng thống Mỹ Trump lần đầu lên tiếng về chính phủ Mỹ bị tấn công mạng

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ nước này "nằm trong tầm kiểm soát" và không nhất trí với đánh giá cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công.



Chấn động đợt tấn công mạng vào chính phủ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, DC, ngày 7/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Ngày 19/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ nước này, cho rằng vụ việc "trong tầm kiểm soát".



Trong bình luận công khai đầu tiên của mình về vụ tấn công, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi đã được báo cáo đầy đủ và mọi thứ đang được kiểm soát tốt”.



Tổng thống Trump không nhất trí với đánh giá cho rằng Nga đứng sau vụ tấn công.



Ngày 16/12, Chính phủ Mỹ xác nhận một chiến dịch tấn công mạng gần đây đã ảnh hưởng đến các mạng của chính phủ liên bang, đánh giá vụ tấn công này là "nghiêm trọng và đang diễn ra."



Trong một tuyên bố chung, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan An ninh mạng và cơ sở hạ tầng (CISA) và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nêu rõ: "Đây là một tình huống đang tiếp diễn và trong khi chúng tôi tiếp tục làm việc để biết được toàn bộ quy mô của chiến dịch này, chúng tôi nhận thấy mối đe dọa này đã ảnh hưởng đáng kể đến mạng của chính phủ liên bang."



Theo thông tin ban đầu, một nhóm tin tặc “tinh vi” đã xâm nhập thành công vào nguồn thông tin liên lạc nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và đây là một phần trong chiến dịch của nhóm tin tặc trên nhằm đánh cắp thông tin của các cơ quan quan trọng của Mỹ.



Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ cũng bị nhóm tin tặc này tấn công. Ngay sau đó, Chính phủ Mỹ đã ban hành chỉ thị khẩn cấp yêu cầu các cơ quan liên bang siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh mạng.

Theo Ngọc Biên (TTXVN/Vietnam+)