Trung Quốc "nổi đóa" vì tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo

Trung Quốc đã lên án gay gắt Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi nhà ngoại giao này đưa ra những tuyên bố chống lại Bắc Kinh.



Cụ thể, Ngoại trưởng Pompeo hôm 6/10 tuyên bố rằng, sự hợp tác giữa Đối thoại An ninh Tứ giác (Quad) "quan trọng hơn bao giờ hết vì chúng ta hợp tác để bảo vệ người dân và các đối tác của mình" khỏi sự lợi dụng, tham nhũng và bắt nạt của Trung Quốc.



Ông Pompeo đã đưa ra nhận xét "nhạy cảm" này trong các cuộc gặp với những người đồng cấp từ các đối tác an ninh châu Á là Australia, Ấn Độ và Nhật Bản.



Đáp lại, một quan chức Trung Quốc cho biết Bắc Kinh phản đối tuyên bố của ông Pompeo.



“Trung Quốc cam kết đi theo con đường phát triển hòa bình và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích của mình. Đồng thời, cam kết giải quyết những khác biệt với các nước thông qua đối thoại và tham vấn. Đây là những gì chúng tôi nói và cũng là những gì chúng tôi làm. Chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc bôi nhọ vô căn cứ và liều lĩnh chống lại Trung Quốc", người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc tuyên bố với Newsweek.



Theo Phó phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Mỹ Cale Brown, Quad đã “xem xét sự phát triển chiến lược gần đây tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thảo luận về các cách thức để tăng cường hợp tác Quad về an ninh hàng hải, an ninh mạng và luồng dữ liệu, cơ sở hạ tầng chất lượng, chống khủng bố và các lĩnh vực khác”.



Ngoại trưởng Pompeo đang ở Nhật Bản tham dự cuộc họp nhóm các ngoại trưởng Đối thoại An ninh Tứ giác còn gọi là "Bộ tứ kim cương" - bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.



Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, mâu thuẫn trong nhiều vấn đề, từ cách Bắc Kinh xử lý đại dịch Covid-19 đến vấn đề Hong Kong và Biển Đông.



Trung Quốc đã tố Quad là một nỗ lực để kìm hãm họ. Các chuyên gia nhận định mặc dù cuộc họp của Quad khó có thể đưa ra một kế hoạch hành động cụ thể, nhưng sẽ là một lời cảnh báo đối với Trung Quốc.

