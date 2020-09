Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump và Joe Biden đấu trí nảy lửa

Ứng viên Joe Biden cáo buộc Tổng thống Donald Trump kích động bạo lực sau một tuần bất ổn ở Mỹ.



Tổng thống Donald Trump hôm nay (1.9) sẽ đến thành phố Kenosha. Ảnh: AFP



Ông Joe Biden đưa ra cáo buộc trên hôm 31.8 trong bài phát biểu ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, một ngày trước khi ông Donald Trump đến thành phố Kenosha, Wisconsin, để đưa ra tầm nhìn của mình về biến động trong những ngày qua.



Kenosha, thành phố ở một trong những bang dao động quan trọng nhất của bản đồ bầu cử, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi một cảnh sát da trắng bắn chết một người đàn ông Mỹ gốc Phi trước mặt các con của anh ta trong một vụ bắt giữ hồi cuối tháng 8, theo AFP.



Kenosha đã chứng kiến ​​các cuộc biểu tình, bạo loạn của phong trào Black Lives Matter (Mạng sống người da đen đáng giá) và sự xuất hiện của những người da trắng có vũ trang, mà đỉnh điểm là vụ việc Kyle Rittenhouse, 17 tuổi, một người ủng hộ ông Donald Trump, bị cáo buộc bắn chết hai người tại cuộc biểu tình và làm bị thương nặng một người khác.



Các thành viên đảng Dân chủ và những người ủng hộ cải cách cảnh sát coi Kenosha là biểu tượng của phân biệt chủng tộc dẫn đến các cuộc chạm trán chết người giữa các sĩ quan và nghi phạm da đen. Họ coi Rittenhouse, một người ủng hộ ông Donald Trump, là biểu tượng của lực lượng dân quân cánh hữu hành động như những người thực thi pháp luật nghiệp dư.



Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump nói rõ rằng ông đến Kenosha với một ưu tiên khác: chống lại điều mà ông đã nhiều lần mô tả là "tình trạng vô chính phủ" ở các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.



Người phát ngôn Kayleigh McEnany nói với các phóng viên rằng, Tổng thống sẽ "gặp cơ quan thực thi pháp luật địa phương và một số chủ doanh nghiệp và sẽ khảo sát thiệt hại" do tình hình bất ổn.



Ông Donald Trump mô tả mong muốn của mình "được nhìn thấy những người đã làm công việc tốt như vậy cho tôi", đề cập đến các đơn vị thực thi pháp luật đã dập tắt bạo loạn.



Ông Joe Biden phát biểu ở Pittsburgh hôm 31.8. Ảnh: AFP



Ông Joe Biden phản công



AFP nhận định, ông Joe Biden đột nhiên thấy mình ở thế phòng thủ, bị Tổng thống Donald Trump chế giễu là yếu ớt khi đối mặt với các sự kiện như cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc cánh tả, bạo loạn, vụ xả súng chết người và các hành động cánh hữu ở Kenosha và ở Portland, Oregon.



Với việc ông Donald Trump tỏ ra hào hứng trong việc thay đổi cuộc tranh luận từ việc xử lý đại dịch COVID-19 sang chủ đề tội phạm, ứng viên Joe Biden có nguy cơ đánh mất động lực đã đưa ông dẫn đầu trong các cuộc thăm dò cho cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.



Nhưng đảng viên Dân chủ 77 tuổi đã phản công, gán cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump là "sự hiện diện độc hại trong đất nước của chúng ta".



"Hỏa hoạn đang bùng cháy và chúng ta có một tổng thống hâm mộ lửa hơn là chiến đấu với lửa. Tổng thống đương nhiệm không có khả năng nói cho chúng ta biết sự thật, không có khả năng đối mặt với sự thật và không có khả năng chữa lành" - ông Joe Biden cáo buộc.



Trong khi ông Donald Trump dành phần lớn thời gian trong tuần qua để cảnh báo cử tri rằng họ "sẽ không được an toàn" ở nước Mỹ của ông Joe Biden, đảng Dân chủ đã tìm cách lật ngược tình thế với đảng Cộng hòa trong bài phát biểu dài 22 phút của mình - được phát biểu trong một hội trường gần như trống rỗng do lo ngại về COVID-19 - với câu hỏi: "Bạn có thực sự cảm thấy an toàn hơn dưới thời Donald Trump?"



Ông Biden nói: “Không thể ngăn chặn bạo lực, bởi vì ông ấy đã nuôi dưỡng nó trong nhiều năm”.



Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump vẫn phàn nàn rằng ông Joe Biden "dường như hầu hết đổ lỗi cho cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật”, chứ không phải những người cấp tiến cánh tả.



