Ông Trump nhận đề cử, cảnh báo Trung Quốc sẽ kiểm soát Mỹ nếu ông Biden đắc cử

Trong bài phát biểu tiếp nhận đề cử của đảng, ông Trump cam kết đưa nền kinh tế Mỹ trở lại giống như trước dịch bệnh, với mức "thịnh vượng kỷ lục" và "hoàn toàn không còn thất nghiệp".



Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc diễn văn tiếp nhận đề cử chính thức của Đảng Cộng hòa, trở thành ứng cử viên đại diện đảng này tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới trong đêm 27-8-2020, đêm cuối trong 4 đêm diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa - Ảnh: REUTERS



Sáng 28-8 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu khép lại đêm cuối trong 4 đêm (từ 24 đến 27-8) của đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa. Trong bài phát biểu khoảng 1 giờ đồng hồ, ngoài câu chuyện thời sự trọng tâm là dịch bệnh COVID-19, từ khóa được ông Trump nhắc tới nhiều nhất là "Joe Biden".



Trong từng luận điểm vấn đề của diễn văn, ông Trump đều trình bày những thành tựu (dĩ nhiên cả những thách thức đang đối mặt) của ông và chính quyền mình đã làm được trên thế đối sánh, chỉ trích, vạch ra những điều ông cho là sai lầm của đối thủ chính trị và Đảng Dân chủ ở cùng vấn đề đó.



Trong lời kết cho bài diễn văn, không chỉ cam kết "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump còn khẳng định quyết tâm sẽ làm cho nước Mỹ "an toàn hơn, mạnh mẽ hơn, đáng tự hào hơn".



Nước Mỹ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau dịch



Ông Trump xuất hiện trên sân khấu diễn đàn tại khu South Lawn (bãi cỏ phía nam) của Nhà Trắng sau sự giới thiệu của cô Ivanka Trump, con gái ông, cũng là cố vấn cao cấp của Nhà Trắng.



Sau những lời dẫn vào ngắn gọn của bài phát biểu, Tổng thống Mỹ đi vào ngay vấn đề nóng nhất là đại dịch COVID-19, một thách thức mà theo ông mô tả là "kẻ thù mới không nhìn thấy" không chỉ nước Mỹ mà toàn thế giới đang phải chiến đấu vượt qua trong những tháng gần đây.



"Chúng ta sẽ có những liệu pháp cứu chữa và sẽ làm ra được vắc xin trước thời điểm cuối năm nay hoặc thậm chí còn sớm hơn", ông Trump nói.



"Chúng ta sẽ đánh bại virus, chấm dứt đại dịch và trở lại mạnh mẽ hơn cả trước đây", ông khẳng định.



Tổng thống Trump cũng đặt ra những lựa chọn khó khăn nhưng rõ ràng với cử tri ở cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 tới, một cuộc bầu cử mà theo ông "sẽ quyết định việc chúng ta có cứu được Giấc mơ Mỹ hay không", "có tạo ra được hàng triệu việc làm lương cao hay không", "có bảo vệ được những người Mỹ tuân thủ luật pháp hay không"...



Ở phần sau của diễn văn, ông Trump tự hào nói về những gì ông và chính quyền của mình đã làm được trong chiến dịch ứng phó đại dịch COVID-19, trong đó có việc tăng tốc sản xuất máy thở, thiết bị bảo hộ y tế cá nhân (PPE) và xét nghiệm cũng như việc điều động các tàu bệnh viện tham gia hỗ trợ nhiều địa phương chống dịch.



"Mỹ là nước có tỉ lệ người chết (vì dịch bệnh - PV) thấp nhất trong số các nước lớn trên thế giới", ông nói. "Tỉ lệ người chết của Liên minh châu Âu cao gần gấp ba so với chúng ta, nhưng quý vị không nghe thấy điều đó", ông tiếp.



Cũng khi nói về dịch bệnh, ông Trump không quên chỉ trích đối thủ Joe Biden vì đã phản đối lệnh cấm đi lại tới Trung Quốc, và kêu gọi phong tỏa đất nước một lần nữa nếu các nhà khoa học khuyến nghị như vậy.



"Kế hoạch của ông Biden không phải là giải pháp cho dịch bệnh mà là sự đầu hàng virus", ông Trump nói.



Theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, ngày 27-8 nước Mỹ đã có hơn 180.000 người chết, tiếp tục lập thêm một kỷ lục u ám về số người thiệt mạng vì virus corona.



Không khí tại Nhà Trắng trong đêm 27-8-2020 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc bài diễn văn phát biểu của ông tiếp nhận đề cử của Đảng Cộng hòa, trở thành ứng cử viên đại diện đảng tranh cử tổng thống năm 2020 - Ảnh: REUTERS





"Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ nếu Joe Biden đắc cử"



Ông Trump cũng dành thời lượng đáng kể trong bài phát biểu để lâu lâu lại đưa ra những luận điểm liên quan tới chủ đề đang nói, nhằm chỉ trích đối thủ Joe Biden và Đảng Dân chủ.



Ông nói: "Tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, ông Joe Biden và đảng của ông ấy đã nhiều lần chỉ trích nước Mỹ như một đất nước của sự bất công về chủng tộc, kinh tế và xã hội. Vậy đêm nay, tôi hỏi quý vị một câu đơn giản: Làm sao Đảng Dân chủ có thể dẫn dắt đất nước chúng ta khi họ dành quá nhiều thời gian để cố tình phá họai nó?"



Ông Trump xoáy vào chỉ trích đối thủ Joe Biden trong 47 năm đã "dành toàn bộ sự nghiệp để đưa ra bên ngoài ước mơ của người lao động Mỹ", mang việc làm của người Mỹ ra nước ngoài.



Ông Trump chỉ trích đối thủ Đảng Dân chủ trong mọi vấn đề, từ hiệp định tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) tới chính sách đối ngoại với Trung Quốc, cáo buộc ông Biden "đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình ở phía sai lầm của lịch sử", xoáy nhiều vào vấn đề thương mại.



"Trung Quốc sẽ sở hữu đất nước chúng ta, nếu Joe Biden đắc cử", ông nói. Ở phần sau của bài phát biểu, ông Trump còn "vẽ" ra bức tranh "tăm tối" của nước Mỹ về luật pháp và trật tự nếu đối thủ Đảng Dân chủ giành thắng lợi.



"Sẽ không ai an toàn trong nước Mỹ của Biden", ông Trump nói.



Cũng trong phần sau diễn văn, ông Trump còn nhắc lại một lần nữa cam kết ông và chính quyền của mình sẽ tiếp tục đưa việc làm từ Trung Quốc về lại nước Mỹ.



Ông cũng nhắc tới thỏa thuận mà nước Mỹ đã rút khỏi dưới thời ông, trong đó có thỏa thuận khí hậu Paris và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).



Ông nhắc tới những nỗ lực của chính quyền ông nhằm thay thế "cơn ác mộng NAFTA" và những động thái kiểm soát liên quan doanh nghiệp Trung Quốc thời gian qua.



Tiếp đó ông chuyển sang câu chuyện bức tường biên giới và nỗ lực kiểm soát nhập cư của chính quyền.



Theo ông Trump, chính quyền của ông đã trục xuất khoảng 20.000 tội phạm trong các băng nhóm và khoảng 500.000 tội phạm người nước ngoài.



"Chúng ta đã xây được 300 dặm tường biên giới, và chúng ta sẽ có thêm 10 dặm mới mỗi tuần", ông nói, khẳng định "các biên giới của Mỹ hiện nay được đảm bảo an ninh hơn nhiều so với trước đây".



Một người biểu tình đứng ở khu vực gần Nhà Trắng đêm 27-8-2020 - Ảnh: REUTERS



Những người tham dự buổi lễ đã nhiều lần đồng loạt đứng dậy, vỗ tay và đồng loạt hô vang những lời cổ vũ Tổng thống Trump trong suốt thời gian ông phát biểu.



Trong bài phát biểu trước đó, cô Trump đã có những lời tôn vinh cha về các thành tựu ông làm được trên cương vị tổng thống nước Mỹ những năm qua, ca ngợi ông là "Tổng thống của nhân dân", khẳng định lý do duy nhất để cha cô tới sống và làm việc tại thủ đô Washington D.C. chính là để "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".



Ông Trump đọc bài diễn văn từ khu vực South Lawn (bãi cỏ phía nam) của Nhà Trắng. Đây là một động thái chưa có tiền lệ, bởi thế cũng đã có những ý kiến chất vấn về việc liệu ông Trump có vi phạm các điều luật về đạo đức khi sử dụng tài nguyên chính phủ cho các mục đích tranh cử.



Theo báo New York Times (NYT), trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại dài 40 phút với báo này, khi được hỏi nếu đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, ông sẽ có những khác biệt như thế nào, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ vẫn hành động như 4 năm nhiệm kỳ đầu tiên.



"Tôi nghĩ tôi đã trở nên thận trọng hơn so với tôi của bốn năm trước", báo NYT dẫn lời ông Trump.

