Phó tổng thống Mỹ: 'Luật an ninh quốc gia Hong Kong phản bội thỏa thuận quốc tế'

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 2-7 tuyên bố luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc là "sự phản bội" đối với Tuyên bố chung Trung -Anh về tương lai của Hong Kong, sau khi thành phố này được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997.





Phó tổng thống Mỹ Mike Pence - Ảnh: AFP



"Luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc thông qua và nay đã có hiệu lực tại Hong Kong là sự phản bội đối với thỏa thuận quốc tế họ đã ký. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận bởi người dân yêu chuộng tự do và hòa bình trên toàn thế giới", ông Pence tuyên bố trong cuộc phỏng vấn cùng Đài CNBC (Mỹ).



Tuyên bố chung Trung - Anh là tiền đề xác lập nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", tạo ra tính tự chủ của Hong Kong đối với Trung Quốc đại lục - yếu tố giúp thành phố này trở thành trung tâm tài chính của châu Á.



Giới chính trị gia Mỹ và Anh đã kịch liệt chỉ trích đạo luật mới của Trung Quốc. Luật an ninh quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua và được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký trong ngày 30-6.



Trước ông Pence, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra những chỉ trích mạnh mẽ chưa từng có nhắm vào Trung Quốc.



"Luật quốc gia mới (cho Hong Kong) của Bắc Kinh - thứ được ban hành trong bí mật và càn quét về phạm vi áp dụng - đã giáng một đòn chí tử vào các quyền tự do, tự trị của Hong Kong - vốn là những điều đã khiến thành phố này khác biệt với phần còn lại của Trung Quốc", ông Biden nhấn mạnh trong một tuyên bố hôm 1-7.



Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố đạo luật này chỉ nhắm vào "những kẻ phá rối" và sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi hay sự tự do tại Hong Kong. Thế nhưng, giới quan sát lo sợ đạo luật sẽ bẻ gãy các phong trào dân chủ tại Hong Kong, đồng thời giới hạn sự độc lập tư pháp và quyền biểu tình.



Sau khi luật mới có hiệu lực, người biểu tình Hong Kong đã xuống đường hôm 1-7 để lên tiếng phản đối. Hàng trăm người đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Theo NGUYÊN HẠNH (TTO)