Mục đích thực sự của Trung Quốc khi ban hành luật An ninh Quốc gia Hồng Kông

Giới chức cấp cao Bắc Kinh hôm 1-7 khẳng định Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông sẽ bít những lỗ hổng từng ngăn chặn đặc khu bảo vệ Trung Quốc trước các mối đe dọa.

Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người đứng đầu Ủy ban Lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPCSC) Shen Chunyao khẳng định: "Bộ luật có thể bảo vệ hiệu quả an ninh quốc gia, ngăn chặn và trừng phạt những hành vi phạm tội đe dọa an ninh quốc gia trong mối quan hệ với Đặc khu hành chính Hồng Kông… Bộ luật ngăn chặn hiệu quả những lỗ hổng ở đặc khu, thiết lập một khuôn khổ để bảo vệ an ninh quốc gia".



Theo báo South China Morninh Post (SCMP), Phó giám đốc Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Macau Zhang Xiaoming cũng tham dự buổi họp báo trên. Chi tiết của bộ luật đã được công bố vào đêm 30-6, vài giờ sau khi nó được Chủ tịch Tập Cận Bình ký thành luật.



Ông Shen Chunyao (trái) và ông Zhang Xiaoming trong buổi họp báo sáng 1-7 ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: SCMP





Trong khuôn khổ của bộ luật, Bắc Kinh sẽ thực thi quyền tài phán đối với những vụ án "phức tạp", chẳng hạn như những vụ liên quan đến can thiệp nước ngoài hay khi giới chức địa phương không thể thực thi bộ luật một cách hiệu quả, hoặc khi an ninh quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng.



Bộ luật đã nêu ra 4 loại hành vi phạm tội, gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các yếu tố bên ngoài để đe dọa ninh quốc gia, với án phạt tối đa có thể lên đến tù chung thân.



Nghi phạm có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục khi vụ việc liên quan đến "những tình huống phức tạp" có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, cũng như khi chính quyền địa phương không thể thực thi luật hiệu quả và khi an ninh quốc gia bị đe dọa nghiêm trọng.



Trước đó, vào ngày 30-6, sau khi luật được Trung Quốc thông qua, nhiều chính phủ nước ngoài đã thể hiện sự lo ngại dành cho nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" và mực độ tự trị cao của Hồng Kông.



Theo Cao Lực (NLĐO/SCMP)