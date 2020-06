Trung Quốc nói 'Anh không có quyền gì ở Hong Kong'

Về những phát biểu của thủ tướng Anh và ngoại trưởng Anh khẳng định nước này sẽ không bỏ rơi dân Hong Kong, Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ rằng nước Anh không có quyền gì trong vấn đề này.



Người biểu tình Hong Kong vẫy cờ Vương quốc Anh ngày 1-6 - Ảnh: AFP



Tại họp báo chiều 3-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng nước Anh không có quyền tài phán hay giám sát đối với Hong Kong, và những mối đe dọa đối với sự ổn định và thịnh vượng của Hong Kong đều đến từ nước ngoài.



Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối đến London về những phát biểu của Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, với cáo buộc những phát biểu của ông Raab đã "can thiệp thô bạo" vào vấn đề Hong Kong.



Trước đó, ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm 2-6 đã khiến Bắc Kinh tức giận khi nói rằng Trung Quốc đang phá hủy "viên ngọc quý" của Hong Kong bằng sự đàn áp.



Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng lên tiếng vào hôm nay 3-6, rằng nếu Trung Quốc vẫn áp dụng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, nước Anh sẽ mở cửa đón gần 3 triệu dân của đặc khu này.



Ông Boris Johnson gọi đây là "một trong những thay đổi lớn nhất với hệ thống thị thực của nước Anh", theo đó bất cứ ai trong số 3 triệu dân Hong Kong đủ điều kiện sở hữu hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO) đều được trao quyền sinh sống và học tập ở xứ sở sương mù.



Ông Triệu Lập Kiên nói London nên "ngay lập tức ngừng can thiệp vào các vấn đề Hong Kong và nội bộ Trung Quốc, nếu không, điều này chắc chắn sẽ gây tác dụng ngược".



Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nói nước Anh nên "lùi lại khỏi bờ vực, từ bỏ tư tưởng Chiến tranh lạnh cùng tâm lý thực dân, và tôn trọng thực tế rằng Hong Kong đã được trả về Trung Quốc".



Trong khi đó, hôm 3-6 cũng là ngày trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cùng đoàn quan chức cấp cao tới Bắc Kinh để bàn về dự luật an ninh.



Quốc hội Trung Quốc trong tuần trước đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh Hong Kong, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu.



Những bất ổn gần đây ở Hong Kong đã khiến đặc khu này từ vị trí thứ 3 rơi xuống thứ 6 trong bảng xếp hạng mới nhất các trung tâm tài chính toàn cầu, xếp sau New York, London, Tokyo, Thượng Hải và Singapore. Hong Kong từng là trung tâm tài chính hàng đầu châu Á trong năm 2019.



