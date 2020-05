Hong Kong: kêu gọi biểu tình lớn phản đối dự luật an ninh

Hôm nay 24-5, đặc khu Hong Kong sẽ chứng kiến những cuộc biểu tình đầu tiên nhằm phản đối việc Bắc Kinh ra dự luật an ninh với Hong Kong.





Quyết định chưa từng có của chính phủ Trung Quốc

Người biểu tình phóng lựu đạn cay trong một cuộc xuống đường ở Hong Kong tháng 7-2019 - Ảnh: REUTERS





Những người ủng hộ biểu tình sẽ tuần hành ở nhiều địa điểm ở Hong Kong như Sogo, quận Loan Tể (Wan Chai), vịnh Causeway, khu vui chơi phía nam. Họ kêu gọi nhau tập trung vào khoảng 13h trưa nay tại các địa điểm trên.



Cảnh sát khẳng định đây là biểu tình bất hợp pháp vì chính quyền không cấp giấy phép cho các cuộc biểu tình trong hôm nay.



Trước đó, ngày 22-5, Quốc hội Trung Quốc đã bàn về dự thảo luật an ninh liên quan đặc khu Hong Kong. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ cho phép Trung Quốc trực tiếp kích hoạt luật an ninh vốn bị phản đối ở Hong Kong lâu nay, không cần cơ quan lập pháp của Hong Kong phê chuẩn.



Hành động này của Bắc Kinh gây ảnh hưởng lập tức lên thị trường tài chính Hong Kong, nhiều chính phủ nước ngoài cũng đã lên tiếng về dự luật an ninh.



Theo Hãng tin Reuters, những gì xảy ra trong ngày hôm nay có thể là thước đo phản ứng của người dân đối với dự luật an ninh gây tranh cãi này.



Mới đây nhất, ngày 23-5, gần 200 chính trị gia trên toàn thế giới đã ký tuyên bố chung phê phán dự luật an ninh quốc gia tại Hong Kong của Bắc Kinh.



Phía chính quyền Bắc Kinh bác bỏ những chỉ trích từ các quốc gia khác và xem đấy là can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc.



Các cuộc biểu tình phản đối chính quyền ở Hong Kong leo thang vào năm ngoái và trở thành khủng hoảng chính trị lớn nhất của đặc khu này trong nhiều thập kỷ. Nguyên nhân bắt đầu từ dự luật dẫn độ tội phạm sang đại lục mà chính quyền Hong Kong đề xuất.

Theo HỒNG VÂN (TTO)