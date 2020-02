Virus gây bệnh COVID-19 được đặt tên mới: SARS-CoV-2

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tên chính thức cho virus Corona mới gây bệnh COVID-19 là SARS-CoV-2.

Bệnh COVID-19 đã xuất hiện ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Giải thích về tên chính thức của nCoV, WHO cho biết virus và các bệnh do virus gây ra thường có tên khác nhau. Chẳng hạn, HIV là virus gây ra bệnh AIDS. Mọi người thường biết tên của một căn bệnh, chẳng hạn như bệnh sởi, song ít rành tên của loại virus gây ra sởi là rubeola.

Có nhiều quy trình khác nhau và mục đích để đặt tên cho virus và bệnh, theo WHO.

Virus được đặt tên dựa trên cấu trúc gien của chúng để tạo điều kiện phát triển các xét nghiệm chẩn đoán, vắc xin và thuốc. Các nhà virus học và cộng đồng khoa học thực hiện công việc này, do đó virus được Ủy ban quốc tế về phân loại virus (ICTV) đặt tên.

Bệnh được đặt tên để cho phép thảo luận về phòng chống dịch bệnh, lây lan, mức độ nghiêm trọng và điều trị. Sự chuẩn bị và ứng phó với bệnh của con người là vai trò của WHO, vì vậy các bệnh được WHO đặt tên chính thức trong Bảng phân loại bệnh quốc tế (ICD).

ICTV hôm 11.2 công bố tên của virus gây bệnh COVID-19 là Hội chứng hô hấp cấp tính nặng virus Corona 2 (SARS-CoV-2). Tên này được chọn vì virus mới có sự tương đồng về gien với virus Corona gây ra dịch SARS năm 2003. Dù liên quan, hai virus này là khác nhau, theo WHO.

WHO vào ngày 11.2 cũng công bố COVID-19 là tên của dịch bệnh viêm phổi bùng phát từ Trung Quốc. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus giải thích chữ “Co” là viết tắt của “Corona”, chữ “vi” là viết tắt của “virus” và “d” là viết tắt của “disease” (dịch bệnh). WHO và ICTV đã trao đổi với nhau về việc đặt tên cho cả virus SARS-CoV-2 và bệnh COVID-19.