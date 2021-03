Gia Lai: Ấm lòng người nghèo sau dịch Covid-19

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức chương trình hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh. Những phần quà đến tay người nghèo ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát là sự động viên to lớn, giúp họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

Theo ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là 4 huyện phía Đông Nam tỉnh. Vì vậy, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, ngay sau khi dịch bệnh được khống chế, Hội CTĐ tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn trao 520 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng tại các xã, phường nằm trong tâm dịch của 4 huyện, thị xã.

Cụ thể: 120 suất được trao cho người dân xã Ia Peng (huyện Phú Thiện), 150 suất cho xã Ia Trok (huyện Ia Pa), 100 suất cho xã Đất Bằng (huyện Krông Pa), 100 suất cho phường Cheo Reo và 50 suất cho phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa). Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm 200 ngàn đồng tiền quà (10 kg gạo, 1 thùng mì tôm) và 300 ngàn đồng tiền mặt. Riêng huyện Phú Thiện nhận bằng tiền mặt. Đối tượng nhận quà là hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người già trên 65 tuổi hoặc thường xuyên bị đau ốm, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, phụ nữ đơn thân… bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa). Ảnh: Vũ Chi

“Tổng giá trị quà tặng là 260 triệu đồng, trong đó Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ 200 triệu đồng, Hội CTĐ tỉnh Bình Dương hỗ trợ 50 triệu đồng và Hội CTĐ tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 10 triệu đồng. Thông qua chương trình, các cấp Hội mong muốn chia sẻ bớt một phần khó khăn của người dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Hy vọng, bà con sẽ nhanh chóng ổn định lại cuộc sống, chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh”-Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết.



Xã Ia Peng là địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất của huyện Phú Thiện do có ca dương tính với SARS-CoV-2. Bà Vũ Thị Tĩnh (buôn Sô Ma Rơng) tâm sự: “Nhà chỉ có 2 mẹ con. Con trai tôi bị động kinh bẩm sinh nên gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Ngày thường, ai thuê gì làm nấy nhưng trong suốt thời gian xảy ra dịch, hàng quán đóng cửa, tôi thất nghiệp ở nhà. Số tiền 500 ngàn đồng do Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ là món quà rất có ý nghĩa với mẹ con tôi lúc này. Tôi sẽ dùng số tiền này mua gạo và mắm, muối. Ngay khi dịch được khống chế, tôi đã đi xiên thuốc lá thuê để có tiền trang trải cuộc sống”.



Tại thị xã Ayun Pa, thực hiện nguyên tắc phòng-chống dịch trong tình hình mới, Hội CTĐ thị xã đã chỉ đạo phường Cheo Reo và phường Hòa Bình xây dựng lịch tặng quà theo từng khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người. Đồng thời, bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho những người dân quên không đeo khẩu trang tới điểm nhận quà. Nhờ vậy, chương trình tặng quà được tổ chức nhanh, gọn, đảm bảo an toàn.



Nhận phần quà của Hội CTĐ tỉnh, chị Nay H’Dip (buôn Banh, phường Cheo Reo) chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo. Thời điểm dịch bệnh, phường bị phong tỏa nên không thể đi làm được. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình tôi một số nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết vừa qua, nay được nhận thêm phần quà từ Hội CTĐ nên rất mừng.



Chị Lê Thị Bích Phương-chuyên viên Hội CTĐ thị xã Ayun Pa-cho biết: Những món quà của Hội CTĐ tỉnh trao tặng trong dịp này có ý nghĩa cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định lại cuộc sống.

VŨ CHI