Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao vật tư y tế cho lực lượng phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Chiều 9-2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao vật tư y tế cho Sở Y tế Gia Lai-cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh để thực hiện công tác phòng-chống dịch.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao vật tư y tế cho Sở Y tế để thực hiện phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo đó, đoàn đã ttrao tặng 7.500 khẩu trang (4.000 khẩu trang N95 và 3.500 khẩu trang kháng khuẩn Plus) và 10.000 bộ đồ bảo hộ cho Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh Gia Lai. Toàn bộ đồ bảo hộ do Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ. Riêng số khẩu trang trị giá trên 154 triệu đồng do Công ty cổ phần Diligo và Công ty cổ phần Chữ thập đỏ (Hà Nội) và Hội Chữ thập đỏ Singapore tài trợ.

Được biết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Qua đó, lan tỏa tinh thần nhân ái và sức mạnh nhân đạo để chiến thắng dịch Covid-19, bảo vệ cuộc sống bình yên và sức khỏe của nhân dân.

HỒNG NGỌC