Gia Lai quyết liệt phòng-chống tham nhũng

(GLO)- Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng-chống tham nhũng quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II-2021. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.





Vẫn có tình trạng vòi vĩnh, sách nhiễu người dân



Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho hay: Trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giải pháp về phòng-chống tham nhũng. Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp được dư luận quan tâm. Cụ thể, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 35 cuộc thanh tra hành chính, 5 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng và 19 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua đó, ngành Thanh tra đã phát hiện sai phạm tài chính tại 18 đơn vị, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 378 triệu đồng và thu hồi hơn 294 triệu đồng. Đồng thời, đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 39 cá nhân; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 334 triệu đồng đối với 25 tổ chức và 38 cá nhân; kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh một số hạn chế, thiếu sót trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân. Đặc biệt, thông qua hoạt động kiểm tra, ngành Thanh tra đã phát hiện, chuyển Cơ quan Điều tra khởi tố 1 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 1 bị can liên quan đến tham nhũng tại huyện Kbang.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Ngoài ra, từ đơn tố cáo của người dân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ cũng đã khởi tố 1 vụ án với 1 bị can là Phó Trưởng Công an xã Ia Krêl về hành vi giả mạo trong công tác. Trong quý I, Cơ quan Điều tra 2 cấp đã thụ lý và điều tra 8 vụ/13 bị can; trong đó, khởi tố mới 2 vụ/2 bị can, đang xác minh, làm rõ 6 vụ việc. Cũng trong thời gian này, các cơ quan tư pháp đã thu hồi hơn 2 tỷ đồng trong số hơn 3,7 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thiệt hại trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đạt tỷ lệ 55,76%.



Dù đạt được một số kết quả tích cực, nhưng theo Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy: “Chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng vòi vĩnh, sách nhiễu, đặc biệt là ở bộ phận làm thủ tục liên quan đến đất đai. Người dân bị gây khó dễ, có dấu hiệu gợi ý, vòi vĩnh để đẩy nhanh thực hiện các thủ tục hành chính. Nguyên nhân do một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, nhiệm vụ được giao để vụ lợi”.



“Chặt vòi” tham nhũng vặt



Thảo luận tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình trăn trở: “Tình trạng vòi vĩnh là có, nhất là ở lĩnh vực liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, vẫn chưa có một báo cáo cụ thể nào đề cập đến việc chúng ta đã phát hiện và xử lý vấn đề này như thế nào? Thiết nghĩ thời gian tới, cần phải quyết liệt hơn trong việc xử lý để làm gương, răn đe các trường hợp khác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thanh tra để kiểm tra, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, dễ phát sinh tham nhũng”.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị đưa ra nhiều ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng. Ảnh: Văn Ngọc



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cho rằng: Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp cải cách thủ tục hành chính, tránh rườm rà, tốn thời gian của người dân, doanh nghiệp mà còn góp phần giám sát cán bộ trong khi thi hành công vụ, giúp minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vặt vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là trên lĩnh vực đất đai.

“Sắp tới, sẽ thống nhất chuyển toàn bộ việc giải quyết hồ sơ, thủ tục trên lĩnh vực đất đai sang Trung tâm Phục vụ hành chính công cả cấp tỉnh và huyện để tránh gây nhũng nhiều, khó khăn cho tổ chức, công dân”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc



Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhận định: Tuy là hành vi tham nhũng vặt, nhưng hậu quả của nó để lại không hề vặt, bởi nó làm suy giảm niềm tin của người dân vào các cơ quan công quyền, tạo ra thói quen vòi vĩnh trong một số ít cán bộ thực thi công vụ.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: “Việc phòng-chống tham nhũng phải ưu tiên khâu phòng, đi đôi với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng dù là nhỏ nhất, hành vi nào có dấu hiệu của tội phạm thì lập tức chuyển cho Cơ quan Điều tra. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng cần tăng cường vai trò giám sát của người dân và các cơ quan báo chí, đặc biệt phải có cơ chế động viên, khích lệ hơn nữa với người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng”.



LÊ VĂN NGỌC