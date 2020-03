Nhiệm kỳ 2015-2020: Gia Lai đạt nhiều kết quả ấn tượng

(GLO)- Thông qua các nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Các ngành, địa phương cũng đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện hoàn thành và vượt hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới.





Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng



Chứng kiến sự thay đổi vượt bậc của địa phương mình, anh Rơ Chăm Liu (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vô cùng phấn khởi. Đó là những con đường liên thôn, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa thênh thang; điện-đường-trường-trạm được đầu tư; đời sống người dân có nhiều tiến bộ về vật chất lẫn tinh thần. Anh Liu cho rằng, đổi thay lớn nhất là bà con dân tộc thiểu số đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết cách trồng và chăm sóc các loại cây công nghiệp nên thu nhập ngày một khấm khá.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (thứ ba từ trái sang) trong lần kiểm tra tiến độ công trình thủy lợi Plei Keo tại huyện Chư Sê (Gia Lai). Ảnh: Minh Nguyễn





Ông Trần Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Gào-chia sẻ, với một xã mà tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 60% thì sự thay đổi trong nhận thức là điều rất quan trọng. Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Thành ủy Pleiku về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gào đang tiếp tục nỗ lực giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt được.



Theo ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku, cuối năm 2019, Pleiku là thành phố đầu tiên ở Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trước 2 năm so với nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Đầu năm 2020, TP. Pleiku tiếp tục được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Chủ tịch UBND TP. Pleiku khẳng định: Trên cơ sở chỉ tiêu, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Pleiku đến năm 2020, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc thành phố đã khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của thành phố bình quân đạt 10,14%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Pleiku lần thứ XI. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, đến năm 2020, tỷ trọng ngành dịch vụ sẽ chiếm 52,92%, công nghiệp-xây dựng chiếm 43,16%, nông nghiệp chiếm 3,92%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 83,2 triệu đồng/năm, gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ.



Khẳng định vai trò then chốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, ông Võ Văn Phán-Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho hay: Để giúp huyện Kbang phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo sát sao. Hàng quý, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đều có buổi làm việc với địa phương để kiểm tra tiến độ thực hiện; duy trì dự họp cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương tích cực thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Đồng thời, chỉ ra những giải pháp để thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương về phát triển nông nghiệp và du lịch; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng; tập trung các giải pháp thu hút đầu tư, huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM.

Nhà máy chế biến rau quả của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đi vào hoạt động thúc đẩy ngành nông nghiệp tỉnh phát triển. Ảnh: M.N









Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-cho rằng: Trên cơ sở những chỉ tiêu, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, các sở, ngành đã tham mưu giúp UBND tỉnh đề ra chương trình hành động triển khai kịp thời, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,93%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân của cả nước. Trong đó, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân hàng năm đạt 5,07%. Đến năm 2020, giá trị sản xuất đạt 30.030 tỷ đồng, gấp 1,28 lần so với năm 2015. “Với quyết tâm của các ngành và địa phương, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra”-ông Thành khẳng định.



Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo



Trao đổi với P.V, Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế khẳng định: Từ những chủ trương, quyết sách của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, TP. Pleiku đã vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết này phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt. Đây cũng chính là tiền đề giúp TP. Pleiku tập trung xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I còn thiếu, yếu để xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội khu vực Bắc Tây Nguyên. Bên cạnh khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn nhằm phát triển thành phố toàn diện, bền vững, Đảng bộ, chính quyền TP. Pleiku cũng nêu cao quyết tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới. Đó là duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm từ 10,16% trở lên; thu ngân sách nhà nước theo phân cấp tăng bình quân 5 năm từ 10% trở lên; số xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 8 xã, trong đó, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu từ 3 xã trở lên; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%...





Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư của các doanh nghiệp vào tỉnh. Ảnh: Minh Nguyễn



Chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) vào ngày 13-3, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các ngành nghiên cứu, tính toán một số chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, số xã, huyện đạt chuẩn NTM… phù hợp và có tính khả thi cao để xây dựng dự thảo hoàn chỉnh, làm cơ sở chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.





Đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Đến nay, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng xây dựng Đề án phát triển và bảo tồn dược liệu làm cơ sở cho các địa phương tập trung thực hiện. Đối với Nghị quyết về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả thì đã tập trung chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu 10.000 ha; liên kết sản xuất 1.373 ha, đạt 13,7% trên tổng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đến nay đã có 43 làng đạt chuẩn NTM. Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, dự ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn NTM, tăng 11 xã so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 120 xã đạt chuẩn NTM.



Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin thêm, Sở đã tham mưu về những định hướng, nhiệm vụ cụ thể giai đoạn 2021-2025 đối với các lĩnh vực trọng điểm như: nông nghiệp; thu hút đầu tư; công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, du lịch; xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; phát triển đô thị, nông thôn. “Đặc biệt là định hướng hình thành các khu-cụm công nghiệp chế biến nông-lâm sản, thực phẩm quy mô lớn; tập trung thực hiện có hiệu quả đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng hệ thống giao thông hiện đại để kết nối vùng, tạo sự liên kết, thông suốt trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh”-ông Thành nhấn mạnh.



MINH NGUYỄN