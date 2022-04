Vì sao CEO Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt vì tội lừa đảo ?

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Bí ẩn những lô trái phiếu ngàn tỉ



Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng các công ty thành viên phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.



Chiều tối ngày 5.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng, 61 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), để điều tra tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174, bộ luật Hình sự.



Lực lượng C03 Bộ Công an khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội tối 5.4; (Ảnh nhỏ): Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn. Ảnh: Đậu Tiến Đạt - Bộ Công an



Cùng tội danh này, C03 còn khởi tố, bắt giam 6 người khác, gồm: Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh (Việt là con trai ông Đỗ Anh Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.



Trong tối qua, C03 đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và cũng là nơi làm việc của bị can Đỗ Anh Dũng và một số bị can trong vụ án tại tòa nhà Tân Hoàng Minh, số 24 Quang Trung, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.



Huy động 10.300 tỉ đồng trái pháp luật



Bước đầu C03 cho biết trong thời gian từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.





Lực lượng C03 khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ảnh: Đậu Tiến Đạt



Cũng theo C03, để đảm bảo hoạt động bình thường của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng trước khi bị bắt đã ủy quyền cho con trai thứ 2 là Đỗ Hoàng Minh điều hành tập đoàn. Ông Minh trước đó là Phó tổng giám đốc của tập đoàn này.



Trước đó, từ chiều 4.4, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã công bố thông tin hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo đó, 3 công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gồm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ.



C03 xác minh 11 dự án của Tân Hoàng Minh



Trước đó, vào đầu tháng 1, C03 đã có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội và các sở, ngành liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về các dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại Hà Nội. Có 11 dự án nằm trong diện xác minh được nêu rõ, gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D’. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’.San Raffles Hàng Bài; D’. El Dorado I Phú Thượng; D’. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; Tân Hoàng Minh Lò Đúc...





7 bị can trong vụ lừa đảo tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh (từ trái sang): Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức, Phùng Thế Tính, Lê Văn Thịnh. Ảnh:Bộ Công an cung cấp - TTXVN



Liên quan hoạt động của Tân Hoàng Minh, năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng từng ban hành kết luận thanh tra 3 dự án vi phạm trong quá trình triển khai xây dựng của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội gồm D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu, D’. Palais Louis và D’. Le Roi Soleil Quảng An. Các vi phạm chính gồm: dự toán xây dựng công trình chưa đúng mẫu quy định trước khi phê duyệt; một số gói thầu, cán bộ tư vấn giám sát không thực hiện giám sát theo đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng…



Tân Hoàng Minh và cá nhân ông Đỗ Anh Dũng được biết đến là đại gia trong ngành bất động sản khi sở hữu nhiều lô đất vàng tại Hà Nội và TP.HCM. Trong nhiều năm qua, các dự án bất động sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh luôn được quảng bá nằm trong phân khúc giới nhà giàu, không chỉ bởi nằm ở vị trí đắc địa mà còn có thiết kế và trang bị xa xỉ. Tuy nhiên, ông Dũng và Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng gắn liền với không ít tai tiếng khi nhiều dự án đều chậm tiến độ, bị nhà đầu tư khách hàng khiếu nại.



Một trong những dự án “dính” trái phiếu huy động trái pháp luật đã bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước hủy đợt phát hành, là dự án phía nam đường Đại Cồ Việt nằm ở góc đường Đại Cồ Việt - Trần Đại Nghĩa - Tạ Quang Bửu. Dự án này được UBND TP.Hà Nội phê duyệt vào năm 2002, giao cho CTCP tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư. Năm 2016, dự án có chủ đầu tư mới là Công ty TNHH đầu tư và phát triển Nam Đại Cồ Việt, thành lập năm 2016. Ngày 20.9.2021, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt phát hành 19 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1.900 tỉ đồng, lãi suất cố định 11,5%/năm, cho toàn bộ các kỳ thanh toán, nhằm góp vốn hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh dự án đầu tư xây dựng dải đất phía nam đường Đại Cồ Việt để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 2 tòa nhà chức năng văn phòng và chức năng hỗn hợp (thuộc Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hiện trên khu đất dự án có 2 công trình cao tầng được hoàn thành, trong đó tòa nhà 4A ở góc đường Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu vừa được xây mới, đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng.



Tại TP.HCM, ngoài vụ xin hủy cọc trúng giá đất Thủ Thiêm sau khi đẩy giá lên đến gần 2,5 tỉ đồng/m2 gây ồn ào, Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng dính lùm xùm với vụ hủy kết quả đấu giá “đất vàng” 23 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM. Năm 2015, Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng thầu lô đất 3.000 m2 với giá cao gấp 2,6 lần giá khởi điểm. Sau đó, Tân Hoàng Minh đề nghị hủy kết quả vì cho rằng đơn vị tổ chức có sai phạm về bước giá. Đến tháng 6.2016, doanh nghiệp này lại đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên. Ngoài số tiền trúng đấu giá, Tân Hoàng Minh phải nộp thêm 260 tỉ đồng tiền phạt. Tập đoàn này cho hay đến quý 3/2017 sẽ khởi công xây khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ. Nhưng sau đó việc khởi công không được thực hiện và đến năm 2019 thì mảnh đất này được chuyển nhượng cho Techcombank…



“Dòng tiền ma”



Sau những dự án tai tiếng, Tân Hoàng Minh còn dồn lực để làm Siêu dự án phức hợp du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Nam Phú Quốc. Tổ hợp quần thể du lịch Tân Hoàng Minh dự kiến xây dựng trên quy mô hơn 34 ha với vị trí hiếm có khi nằm tại Bãi Trường - bãi biển đẹp nhất Phú Quốc, sở hữu không gian kiến trúc đặc biệt, đầy đủ các dịch vụ đẳng cấp 5 sao với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 24.000 tỉ đồng. Đây là dự án mà Tân Hoàng Minh đã liên tiếp huy động hơn 2.000 tỉ đồng trái phiếu. Số trái phiếu này sau đó đã bị Ủy ban Chứng khoán hủy giao dịch.



Tân Hoàng Minh theo giới thiệu có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng, trong đó ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, đang sở hữu 51,48%. Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Tân Hoàng Minh khoảng 20.051 tỉ đồng. Về kết quả kinh doanh, trong giai đoạn 2016 - 2020, Tân Hoàng Minh đem về gần 4.200 tỉ đồng, song thua lỗ hơn 1.800 tỉ đồng.



Đáng chú ý, 3 công ty vệ tinh của Tân Hoàng Minh được lập ra với rất nhiều bí ẩn trong kinh doanh và dòng tiền. Tính đến cuối năm 2020, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt có vốn điều lệ 1.600 tỉ đồng. Năm 2018 công ty này doanh thu chỉ có vài chục triệu đồng thì năm 2019 tăng đột biến lên hơn 10.000 tỉ đồng. Tuy doanh thu tăng đột biến nhưng Ngôi Sao Việt lại liên tục báo lỗ trong nhiều năm. Lũy kế 5 năm gần nhất, số lỗ lên tới hàng trăm tỉ đồng.



Công ty CP Cung điện Mùa Đông thành lập năm 2011. Tính đến cuối năm 2020, vốn điều lệ doanh nghiệp hơn 216 tỉ đồng. Các năm 2016 - 2018, công ty này đều không phát sinh doanh thu, sau bất ngờ tăng lên 1.141 tỉ đồng năm 2019. Cũng tương tự Ngôi Sao Việt, kết quả kinh doanh của công ty này cũng hết sức bết bát, thường xuyên báo lỗ.



Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil trong các năm 2016 - 2018 cũng không ghi nhận doanh thu, đồng thời liên tục báo lỗ. Năm 2019, doanh thu nhảy vọt lên 2.595 tỉ đồng. Kết quả trong 5 năm, công ty báo lỗ sau thuế hàng trăm tỉ đồng.



Việc 3 công ty này làm ăn thua lỗ nhưng vẫn phát hành trái phiếu hơn 10.000 tỉ đồng đang là những vấn đề báo động với các nhà đầu tư. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các tổ chức kiểm toán, định giá; các ngân hàng và các cơ quan quản lý, giám sát việc phát hành trái phiếu.

Theo Thái Sơn-Tiêu Phong (TNO)