Nợ thuế gần 92 tỉ đồng, ThuDuc House bị cưỡng chế 'đúp'

Thông tin từ Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM), đơn vị này vừa ban hành Quyết định 621 cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thời gian 1 năm đối với Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House vì nợ thuế.

Theo quyết định này, ThuDuc House đang nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với số tiền bị cưỡng chế gần 91,8 tỉ đồng.

Thời gian doanh nghiệp chính thức bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất và nhập khẩu từ ngày 2.5, trong thời hạn 1 năm. Quyết định sẽ được chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 22.4, Cục Thuế TP.HCM có Công văn 3991 gửi Cục Hải quan TP.HCM về việc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp này.

Cũng trong ngày 22.4, Cục Thuế TP.HCM đã có Thông báo số 7035 về việc ngừng sử dụng hóa đơn; Quyết định số 731 của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Như vậy, theo các cơ quan quản lý, doanh nghiệp này đang bị cưỡng chế "đúp": ngừng sử dụng hóa đơn và dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Kết quả kinh doanh của ThuDuc House hết quý 1/2024 ghi nhận lỗ sau thuế gần 1,7 tỉ đồng, giảm mạnh so với lỗ gần 11 tỉ so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp này, lỗ của công ty giảm mạnh là do các mảng hoạt động kinh doanh phụ trợ (bất động sản cho thuê, khai thác dịch vụ, xây dựng) vẫn mang lại nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, doanh thu kinh doanh địa ốc bị sụt giảm so thị trường bất động sản đang gặp nhiều thách thức, khó khăn, làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý 1/2024 của công ty.

Cũng theo Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, ngày 2.5, đơn vị này ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Đầu tư công nghiệp Tân Tạo (KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM). Lý do, nợ thuế quá hạn 90 ngày trên 136 tỉ đồng.